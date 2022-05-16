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POLİTİKA

Kaftancıoğlu'nun 'dava' çelişkisini Kabaktepe anlattı: Kendisi de 40'ın üzerinde hakaret davası açmış

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının tartışıldığı dönemde, flaş bir açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açtığını belirten Kabaktepe, "Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaftancıoğlunun dava çelişkisini Kabaktepe anlattı: Kendisi de 40ın üzerinde hakaret davası açmış
Canan Kaftancıoğlu - Osman Nuri Kabaktepe

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 6 Eylül 2019 tarihinde sona eren yargılama soncunda Kaftancıoğlu'na hapis cezası verildi.

Kaftancıoğlu, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararına ilişkin temyiz incelemesi Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nce tamamlandı.

Yargıtay 3'üncü Dairesi, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Gelişmelere ilişkin gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, flaş bir açıklama yaptı.

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KABAKTEPE'DEN KAFTANCIOĞLU'NA: "KENDİSİ EN UFAK HAREKETE BİLE DAVA AÇIYOR"

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açtığını belirten Kabaktepe, "Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız." dedi.

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