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Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yakın partililerin üstünü çizerek görevlendirmediği öne sürüldü

CHP'de değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki kriz büyüyor. Kaftancıoğlu'nun "Erkek olsaydı başka türlü konuşurdum" diyen İmamoğlu'na yakın partilileri, bile isteye görevlendirmediği öne sürüldü. Kaftancıoğlu’nun sıralamaya uymayarak 35'inci sıradan Mehmet Sevim’i yönetime aldığı iddia edilirken sosyal medyada paylaşılan bir belgede, yedek listesinde ilk sırada olan Ahmet Baylan isimli partilinin görevlendirilmediği için itiraz ettiği görüldü.

17:38 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın partilileri görevlendirmediği iddia edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın partilileri görevlendirmediği iddia edildi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları büyüyor. Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.

Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasındaki kriz büyüyor

Yalçın Bayer’in iddiasına göre; 11 Temmuz’da CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu'nun “Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği öne sürüdü.

İmamoğlu'nun bu sözlerine cevap veren Kaftancıoğlu ise bir paylaşım yaparak isim vermeden göndermede bulundu. Kaftancıoğlu,
"Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm" diyen Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!"
dedi.

İmamoğlu'na yakın isimleri görevlendirmediği iddia edildi

Gelişmelerin ardından Kaftancıoğlu'nun milletvekilliği için istifa eden yöneticiler yerine Ekrem İmamoğlu’na uzak, İl Başkanlığına yakın isimleri göreve getirdiği iddia edildi.

Kaftancıoğlu’nun sıralamaya uymayarak 35'inci sıradan Mehmet Sevim’i yönetime aldığı öne sürülürken sosyal medyada paylaşılan bir belgede, yedek listesinde ilk sırada olan Ahmet Baylan isimli partilinin görevlendirilmediği için itiraz ettiği görüldü.


Kaftancıoğlu’ndan 'Erkek olsaydı başka konuşurdum' diyen İmamoğlu’na salvo: Olduğu kadar zekanızı konuşturmayı deneseniz
Kaftancıoğlu’ndan 'Erkek olsaydı başka konuşurdum' diyen İmamoğlu’na salvo: Olduğu kadar zekanızı konuşturmayı deneseniz

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alarak "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay bir göndermede bulundu. "Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm" diyen Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki 'kadın' tartışmaları geçmişte de yaşanmış, İmamoğlu kendisini 'aptal, şizofren' diyerek hedef aldığı belirtilen Kaftancıoğlu için, "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti.

CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz
CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar’dan genel başkanlığa talip olan İmamoğlu’na sert sözler: Sürece zarar verdiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği değişim mesajları karşılık bulmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB CHP Meclis Üyesi Hasan Gökpınar'ın tepkisiyle karşılaştı. Önceki gün gerçekleşen İBB Meclis Toplantısı'nda İmamoğlu'na tepki gösteren Gökpınar, "Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz." dedi. Gökpınar, değişim sitesi açan İmamoğlu'na "CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor" sözleriyle yüklendi.



#Canan Kaftancıoğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
2 saat önce
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