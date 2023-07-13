Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yakın partililerin üstünü çizerek görevlendirmediği öne sürüldü

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alarak "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay bir göndermede bulundu. "Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm" diyen Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki 'kadın' tartışmaları geçmişte de yaşanmış, İmamoğlu kendisini 'aptal, şizofren' diyerek hedef aldığı belirtilen Kaftancıoğlu için, "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti.