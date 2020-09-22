Kağıthane İstihdam Hizmet Noktası’nda 20 kadınla rekor

Bugüne kadar 250’den fazla kişiye iş bulan Hizmet Noktası’nda bir günde tek mülakatla 20 kadın iş sahibi oldu.

Kağıthane Belediyesi’nin yakın dönemde hizmete açtığı; iş arayanlarla işçi arayanları buluşturan İstihdam Hizmet Noktası, kadınlara ayrılan özel bir günde 20 kişinin iş bulmasını sağlayarak günlük rekorunu kırdı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimlerden önce sözünü verdiği İstihdam Hizmet Noktası çalışmalarına üç ay önce başladı. Bugüne kadar 250’den fazla kişiye iş bulan Hizmet Noktası’nda bir günde tek mülakatla 20 kadın iş sahibi oldu.

150 KİŞİ İŞE ALINACAK

Dünyaca ünlü bir cep telefonu üreticisi firmanın yerli cep telefonu üretim tesisinde çalıştırılmak üzere İstihdam Hizmet Noktası’nda düzenlenen mülakata 60 kişi katıldı. Adaylar önce sözlü, ardından uygulamalı mülakata alındı. Firma yetkililerinin de hazır bulunduğu mülakatların sonucunda 20 kişinin işe uygun olduğu tespit edildi. Firma yılsonuna kadar kademeli şekilde 150 kişiyi işe alacak.

TELEFON ÜRETİM TESİSİ KAĞITHANE’YE TAŞINIYOR

Firma yakın zamanda üretim tesisini Kağıthane’ye taşıyacak. Bu nedenle firma yetkilileri Kağıthane Belediyesi ile görüşerek, yeni personel alım sürecinde işbirliği yaptı. Kağıthane Belediyesi İstihdam Hizmet Noktasında görevli insan kaynakları uzmanlarının koordinesinde gerçekleşen mülakatlardan başarıyla geçen adayların yeni yılla birlikte yerli cep telefonu üretim tesisinde iş başı yapacağı açıklandı.