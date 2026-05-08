Kağıthane’de metrobüste yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

8/05/2026, Cuma
Metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Kağıthane’de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Okmeydanı Hastane Durağı’nda yaşanan olayda şoförün hızlı müdahalesiyle yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken araçta hasar oluştu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Kağıthane D-100 Otoyolu üzerinde bulunan Okmeydanı Hastane Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyreden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Metrobüs şoförü yangını fark ederek yolcuları hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Hasar meydana gelen otobüs belediye ekipleri tarafından çekildi.



