Kahraman 15 Temmuz şehitlerimizin yürekleri sızlatan hikayaleri

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında asker ve polisin yanı sıra ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkan vatandaş, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu. Darbe girişiminin duyulmasının ardından hainlerin karşısına çıkan Türk halkı, 15 Temmuz’da bir destan yazarak darbecileri çaresiz bıraktı. Tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran millet vatanı için 251 şehit verdi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.
- Sevdikleriyle bile vedalaşamadan evlerinden çıkan kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaştan ve her meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. İşte 15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri..
Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir kimdir?
Ömer Halis Demir, şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali “vur” emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir’in cenazesi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşıydı: Erol Olçok kimdir?
5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecideyekavak Köyü'nde doğan Erol Olçok, evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Olçok, Türkiye'de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniydi. 14 yıllık AK Parti iktidarının, başarıdan başarıya koşan tüm seçim kampanyalarında onun damgası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisini hiçbir zaman profesyonel bir ilişki olarak tanımlamadı. Her zaman dava, yol ve kader arkadaşlığı olarak gördü. İlk oğluna Abdullah Tayyip adını verdi. Oğluyla birlikte şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde, "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda evladı Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.
Babasını dinlemedi, şahadete koştu: Abdullah Tayyip Olçok kimdir?
16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi'nde eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı.
Yenişafak Gazetesi foto muhabiriydi: Mustafa Cambaz kimdir?
53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.
Cumhurbaşkanı başdanışmanının ağabeğiydi: Prof. Dr. İlhan Varank kimdir?
45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"Ateş ediyorlar. Millet birikiyor. Allah büyük" deyip sokağa davet etti: Halil Kantarcı kimdir?
37 yaşındaki Halil Kantarcı, küçük yaştan beri İslami mücadele içindeydi. 28 Şubat döneminde henüz 15 yaşındayken haksız yere idamla yargılandı, 10 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada arkadaşlarını direnişe çağırmış, "Ateş ediyorlar. Millet birikiyor. Allah büyük" paylaşımında bulunmuştu. Darbeci hainlerin açtığı ateşte, İstanbul Çengelköy'de şehit düştü. Yanındaki ağabeyine son sözleri, "'Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum.
- Onları ümmete emanet ediyorum'' oldu. Şehidin eşi, "Onunla bir mücahit olduğunu düşündüğüm için evlendim, gururluyum" dedi. Kantarcı, geride 9 aylık, 2,5 yaşında ve 9 yaşında 3 yetim evlat bıraktı. Şehit Halil Kantarcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kilit rol oynadı: Sait Ertürk kimdir?
Sait Ertürk, İstanbul’da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan 47 yaşındaki Piyade kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu. Topkule 66’ncı Zırhlı Tugayı’nda görev yapan Ertürk, 15 Temmuz gecesi, arkadaşı Piyade Albay Davut Ala ve polislerle gittiği tugayda askerler ve tankların dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk giriği çatışmada darbeci hainler tarafından şehit edildi. Ardında 8 ve 18 yaşlarında iki kız çocuğu ve eşini bırakan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün cenazesi, Ankara’da Cebeci Şehitliği’nde defnedildi.
"Daha genciz" diyerek emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etti: Bülent Aydın kimdir?
1969 doğumlu Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, hain darbe gecesi ilk şehit olan askerlerden biri oldu. Özel Kuvvetler’dendi, 5 yıl önce emekli oldu ama “daha genciz” diyerek çalışmaya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay Başkanlığı’nı basmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma astsubayı Bülent Aydın, komutanını korurken darbeci hainler tarafından vuruldu. Onu almaya giden ambulansa da ateş açıldı. Kahraman Astsubay Bülent Aydın şehit oldu. Ağabeyi, “Kardeşim Bülent öğle yemeğini birlikte yediği arkadaşı tarafından şehit edildi” dedi. Astsubay Bülent Aydın, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkanlardan… Eşi Şahnaz Aydın, eşinin, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak darbenin seyrini değiştirdiğini söyledi. Şehit Bülent Aydın şimdi Ankara’nın Mamak ilçesindeki Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki ebedi istiratgahında…
Ziya İlhan Dağdaş kimdir?
15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan’dan Ankara’ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı’na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, ev kiralayıp yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.
"Ölmek var dönmek yok" dedi şehit oldu: Fatih Satır kimdir?
26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını kazanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. “Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkını helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum” diyerek yola çıktı. Sarıyer’den İstinye’deki Borsa İstanbul’un önüne geldi. Hain darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu şehit düştü. Şehidin babası, “Şehit oğlumun üzerindeki kanlı bayrağı asla yıkatmam” diyor. Demokrasi şehidi Fatih Satır’ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Abdestini alıp hainlere karşı yürüdü: Ayşe Aykaç kimdir?
44 yaşındaki Ayşe Aykaç, ev hanımıydı. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara düştü. Eşiyle birlikte yan yana Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı. Aykaç'ın cenazesi istanbul Çengelköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
Doğumları bir, şehit olmaları bir oldu: Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç kimdir?
Adanalı ikiz kardeş Ahmet ve Mehmet Oruç, Adana'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyorlardı. 6 ay arayla evlendiler, Ahmet Oruç'un eşi 7 aylık hamileydi. Helikopter pilotu eğitimi almak için Ankara'ya geldiler. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlğı'ndaydılar. Hain darbeciler, ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdılar.
- İkiz polis memurları, aynı anda şehadet şerbetini içtiler. İkiz oğullarını kaybeden Baba Hacı Ali Oruç cenaze töreni sırasında "Oğullarım. Beni bırakıp nereye gittiniz? Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü. Şehitler Mehmet ve Ahmet Oruç, son yolculuklarına Adana'da binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.
15 Temmuz şehitlerinin isimleri, memleketleri, yaşları, meslekleri:
Ömer Halisdemir/Çukurkuyu/1974/Asker
Halit Yaşar Mine/Seyhan/1988/Asker
Bülent Aydın/Iğdır/1969/Asker
Sait Ertürk/Ankara/1969/Asker
Serkan Göker/Akdağmadeni/1977/Eski Özel Harekat Polisi
Cennet Yiğit/Antalya/1993/Polis
Murat Alkan/Şereflikoçhisar/1974/Polis
Münür Alkan/Tekirdağ/1975/Polis
Dursun Acar/Yusufeli/1972/Polis
Meriç Alemdar/Gaziantep/1972/Polis
Önder Güzel/Aksaray/1970/Polis
Sevda Güngör/Adana/1989/Polis
Halil Hamuryen/Van/1977/Polis
Akif Altay/Burdur/1963/Polis
Mustafa Aslan/Yozgat/1969/Polis
Fevzi Başaran/Ankara/1985/Polis
Ufuk Baysan/Düzce/1974/Polis
Velit Bekdaş/Mardin/1986/Polis
Fırat Bulut/Ankara/1986/Polis
Cüneyt Bursa/Ankara/1979/Polis
Seyit Ahmet Çakır/Gaziantep/1990/Polis
Hüseyin Goral/Elazığ/1990/Polis
Niyazi Ergüven/Türkoğlu/1990/Polis
Münir Murat Ertekin/Sivas/1969/Polis
Serdar Gökbayrak/Denizli/1971/Polis
Gülşah Güler/Hatay/1992/Polis
Kemal Tosun/Niğde/1967/Polis
Yunus Uğur/Seyhan/1990/Polis
Hurşut Uzel/Kırıkhan/1972/Polis
Mehmet Şevket Uzun/Elazığ/1985/Polis
Hasan Gülhan/Samsun/1970/Polis
Halit Gülser/Diyarbakır/1987/Polis
Bülent Yurtseven/Iğdır/1968/Polis
Ozan Özen/Bolu/1993/Polis
Seher Yaşar/Ankara/1992/Polis
Birol Yavuz/Tokat/1975/Polis
Alpaslan Yazıcı/Bala/1971/Polis
Hakan Yorulmaz/Kırıkkale/1988/Polis
Yasin Bahadır Yüce/Ankara/1984/Polis
Edip Zengin/Erzurum/1971/Polis
Faruk Demir/Elazığ/1965/Polis
Mehmet Çetin/Uşak/1977/Polis
Mehmet Demir/Gaziantep/1985/Polis
Nedip Cengiz Eker/Elazığ/1975/Polis
Kübra Doğanay/Kayseri/1993/Polis
Murat Ellik/İzmir/1991/Polis
Muhammet Oğuz Kılınç/Samsun/1990/Polis
Köksal Kaşaltı/Ankara/1979/Polis
Mehmet Karacatilki/Osmaniye/1984/Polis
Hüseyin Kalkan/Ankara/1971/Polis
Erol İnce/Yusufeli/1968/Polis
Feramil Ferhat Kaya/Ankara/1988/Polis
Muhsin Kiremitçi/Konya/1988/Polis
Zeynep Sağır/Adıyaman/1979/Polis
Fikret Metin Öztürk/Rize/1965/Polis
Mehmet Akif Sancar/Ankara/1971/Polis
Mustafa Serin/Balıkesir/1969/Polis
Demet Sezen/Ankara/1985/Polis
Turgut Solak/Balıkesir/1979/Polis
Yakup Sürücü/Erzurum/1987/Polis
Varol Tosun/Niğde/1972/Polis
Mustafa Tecimen/Yayladağı/1965/Polis
Zafer Koyuncu/Pazaryeri/1971/Polis
Ferhat Koç/Altındağ/1987/Polis
Aytekin Kuru/Adana/1973/Polis
Eyyüp Oğuz/Elazığ/1971/Polis
Mehmet Oruç/Yüreğir/1990/Polis
Ahmet Oruç/Yüreğir/1990/Polis
Cemal Abuatuye/Fas Vatandaşı
Mesut Acu/Ankara/1960/Ayakkabı İmalatçısı
Ömercan Açıkgöz/Sinop/1985/Öğrenci
Yasin Naci Ağaroğlu/Seyhan/1994/Serbest Meslek
Murat Akdemir/Üsküdar/1989/Serbest Meslek
Suat Akıncı/Sarıkaya/1984/Tesisatçı
Tevhit Akkan/Horasan/1956/Seyyar Satıcı
Muhammet Aksu/Alaçam/1977/Aşçı
Timur Aktemur/Selim/1979/Döşemeci
Salih Alışkan/Vakfıkebir/1968/İşçi
Ali Alıtkan/Sungurlu/1984/İmam
Suat Aloğlu/Siverek/1977/Serbest Meslek
Hasan Altın/Yozgat/1955/Emekli
Muhammet Ambar/Çayeli/1977/Serbest Meslek
Ali Anar/Ankara/1981/Muhtar
Yalçın Aran/Niğde/1980/Kepçe Operatörü
Haki Aras/Göle/1969/Serbest Meslek
Mucip Arıgan/Ankara/1983/Serbest Meslek
Metin Arslan/Karabük/1972/Serbest Meslek
Osman Arslan/Bayat/1963/İşçi Emeklisi
İbrahim Ateş/Ankara/1986/Mobilyacı
Mustafa Avcu/Çorum/1994/Öğrenci
Mahir Ayabak/Bahçelievler/1999/Garson
Onur Ensar Ayanoğlu/Fatih/1989/Vinç Operatörü
Muzaffer Aydoğdu/Ankara/1980/Serbest Meslek
Ayşe Aykaç/Cide/1972/Ev Hanımı
Vedat Barceğci/Gaziosmanpaşa/1988/Kuyumcu
Şükrü Bayrakçı/Göztepe/1985/Serbest Meslek
Hikmet Baysal/Istanbul/1993/Serbest Meslek
Lokman Biçinci/Narman/1991/İşçi
Zekeriya Bitmez/Malatya/1959/Emekli
Fuat Bozkurt/Doğanşehir/1985/Serbest Meslek
Recep Büyük/Kalkandere/1978/Esnaf
Adil Büyükcengiz/İstanbul/1964/Tüccar
Vedat Büyüköztaş/Ankara/1980/Mobilyacı
Mustafa Cambaz/Gümülcine/1963/Foto Muhabiri
Çetin Can/İstanbul/1982/Işıklandırma Şefi
Ömer Cankatar/İstanbul/1983/Stajyer Mali Müşavir
Volkan Canöz/Ankara/1987/Serbest Meslek
Selim Cansız/Şiran/1988/Serbest Meslek
Burak Cantürk/Üsküdar/1993/Öğrenci
Samet Cantürk/Kazan/1996/İşçi
Mahmut Coşkunsu/Üsküdar/1973/İş Adamı
Yusuf Çelik/Ankara/1970/Esnaf
Yusuf Çelik/Aksaray/1951/Emekli İşçi
Ziya İlhan Çağdaş/Erzincan/1985/Astsubay
Askeri Çoban/Zeynalan/1963/Serbest Meslek
Ümit Çoban/Amasya/1975/Yüzme Antrenörü
Aydın Çopur/Ankara/1989/Endüstri Mühendisi
Cuma Dağ/Elazığ/1977/Mühendis
Fatih Dalgıç/Eskişehir/1990/Serbest Meslek
Cemal Demir/Terme/1949/Esnaf
Şeyhmus Demir/Mardin/1988/Kurye
Muhammet Fazlı Demir/Sadık/1975/Emlakçı
Murat Demirci/İstanbul/1977/İşçi
Sümer Deniz/Sivas/1974/Esnaf
Necmi Bahadır Denizcioğlu/Ankara/1966/Serbest Meslek
Erdem Diker/Niksar/1986/Serbest Meslek
Mustafa Direkli/Şanlıurfa/1996/Öğrenci
Şirin Diril/Sason/1983/Şoför
Erhan Dural/Pazar/1983/Teknisyen
Sener Dursun/Ankara/1968/Serbest Meslek
Erhan Dündar/Istanbul/1995/Serbest Meslek
Şener Dursun/Ankara/1968/Serbest Meslek
Tolga Ecebalın/Fatih/1989/Tezgahtar
Barış Efe/İstanbul/1979/İşçi
Medet Ekizceli/Çankırı/1981/Sendika Temsilcisi
Kemal Ekşi/Üsküdar/1992/Serbest Meslek
Yusuf Elitaş/Ankara/1979/Öğretmen
Erkan Er/Orta/1972/Usta
Yılmaz Ercan/Üsküdar/1977/Serbest Meslek
Batuhan Ergin/Bahçelievler/1995/Serbest Meslek
Gökhan Esen/İstanbul/1980/İşçi
Mahmut Esıt/Mardin/1973/Serbest Meslek
Osman Evsahibioğlu/Taşkent/1987/Mobilyacı
Yunus Emre Ezer/Ilgaz/1978/Reklamcı
Özgür Gençer/Ankara/1985/Esnaf
Tahsin Gerekli/Baskil/1977/Tekstilci
Orhun Göytan/Kadıköy/1980/Turizmci
Mehmet Güder/Artova/1965/Özel Sektör Çalışanı
Ümit Güder/Ankara/1953/Serbest Meslek
Hakan Gülşen/Ankara/1973/Güvenlik Amiri
Mehmet Gülşen/Ankara/1955/Esnaf
Lütfi Gülşen/Ankara/1953/Emekli
Recep Gündüz/Tercan/1989/İşçi
Emin Güner/Ankara/1969/Esnaf
Hüseyin Güntekin/Kemah/1973/Kasap
Fazıl Gürs/Ankara/1980/Matbaacı
Yıldız Gürsoy/Sarıkaya/1974/Çaycı
Uhud Kadir Işık/Yenimahalle/1998/Öğrenci
Halil Işılar/Yenimahalle/1994/Elektrikçi
Celalettin İbiş/Yozgat/1963/İşçi
Battal İlgün/Ankara/1981/Serbest Meslek
Murat İnci/Kangal/1974/Mobilyacı
Ömer İpek/Yozgat/1982/Reklamcı
Fatih Kalu/Aksaray/1995/Öğrenci
Halil Kantarcı/İstanbul/1979/Esnaf
Akif Kapaklı/Sungurlu/1954/Serbest Meslek
Sedat Kaplan/Trabzon/1985/Serbest Meslek
Resul Kaptancı/Haymana/1983/İşçi
Ahmet Kara/İskenderun/1992/Serbest Meslek
Mehmet Karaaslan/Bismil/1976/Serbest Meslek
Davut Karaçam/Ankara/1964/İşçi Emeklisi
Sultan Selim Karakoç/Güneyce/1974/Serbest Meslek
Bülent Karalı/Seydişehir/1977/Serbest Meslek
Mustafa Karasakal/Çorum/1998/Öğrenci
Köksal Karmil/Trabzon/1966/Serbest Meslek
Ali Karslı/Çorum/1971/Memur
Vahit Kaşçıoğlu/Hınıs/1974/Kaynakçı
Hasan Kaya/Koyulhisar/1969/İşçi
Ismail Kayık/Istanbul/ 1961/Emekli
Mustafa Kaymakçı/Tosya/1979/Güvenlik Görevlisi
Alper Kaymakçı/Ankara/1986/Ustabaşı
İsmail Kefal/Tirebolu/1984/Garson
Ayhan Keleş/Kaman/1964/Mobilyacı
Mehmet Ali Kılıç/Fatih/1994/Öğrenci
Onur Kılıç/Eyüp/1993/Taksici
Mutlucan Kılıç/Bala/1998/Garson
Hüseyin Kısa/Zile/1987/Tornacı
Ahmet Kocabay/Pütürge/1985/İşçi
Mehmet Kocakaya/Çorum/1994/Güvenlik Görevlisi
Murat Kocatürk/İstanbul/1981/Ayakkabı Ustası
Mustafa Koçak/Yozgat/1982/İşçi
Ramazan Konuş/Bor/1967/Veteriner Hekim
Yakup Kozan/Ankara/1974/Serbest Meslek
Ali İhsan Lezgi/Orhaniye/1963/Memur
Jouad Merroune/Fas Vatandaşı
Murat Mertel/İstanbul/1976/İşçi
Ramazan Meşe/Istanbul/1991/Marangoz
Murat Naiboğlu/Üsküdar/1977/Serbest Meslek
Lokman Oktay/Kelkit/1964/Elektrikçi
Abdullah Tayyip Olçok/Fatih/1999/Öğrenci
Erol Olçok/Çorum/1962/Reklamcı
Serhat Önder/Almanya/1975/Serbest Meslek
Burhan Öner/Gürpınar/1974/Serbest Meslek
Özkan Özendi/Yeşilyurt/1961/Emekli Memur
İzzet Özkan/Çankaya/1983/Kuaför
Ahmet Özsoy/Amasya/1967/Türksat Bina Tesisleri Direktörü
Özcan Özsoy/Haymana/1986/Kozmetikçi
Erkan Pala/İstanbul/1964/Emekli
Rüstem Resul Perçin/Yenimahalle/1998/İşçi
Volkan Pilavcı/Kırıkkale/1980/Şoför
Cengiz Polat/Sarıkaya/1973/Elektrikçi
Emrah Sağaz/Çamoluk/1989/Serbest Meslek
Şenol Sağman/İstanbul/1973/Serbest Meslek
Emrah Sapa/Korgan/1987/Kaynakçı
Ramazan Sarıkaya/Malatya/1963/Serbest Meslek
Fatih Satır/Sarıyer/1988/Serbest Meslek
Necati Sayın/Yusufeli/1954/İnşaat Mühendisi
Mete Sertbaş/Refahiye/1967/Muhtar
Akın Sertçelik/İstanbul/1975/Serbest Meslek
Kader Sivri/Rize/1974/Şoför
Mustafa Solak/Alaca/1973/Dekorasyoncu
Mehmet Şefik Şefkatlioğlu/Şanlıurfa/1967/Tamirci
Mehmet Şengül/Ankara/1986/Makine Mühendisi
Şuayip Şerefoğlu/Rize/1974/Esnaf
Ömer Takdemir/Kazan/1996/İşçi
Türkmen Tekin/Pütürge/1964/Satış Temsilcisi
Engin Tilbeç/Malatya/2001/Ögrenci
Samet Uslu/Kadıköy/1990/Muhasebeci
Hakan Ünver/Niğde/1979/Eczane Teknisyeni
İlhan Varank/Of/1971/Akademisyen
Ali Mehmet Vurel/Yozgat/1974/İşçi
Mesut Yağan/Ankara/1984/Şoför
Muhammet Yalçın/Karaman/1994/Serbest Meslek
Mustafa Yaman/Bartın/1985/İmam
Oğuzhan Yaşar/Erzurum/1993/Satış Elemanı
Fahrettin Yavuz/Of/1980/Serbest Meslek
Beytullah Yeşilay/Saraykent/1984/İşçi
Sevgi Yeşilyurt/Alaçam/1965/Serbest Meslek
Halil İbrahim Yıldırım/Bozova/2001/İşçi
Gökhan Yıldırım/Kırşehir/1982/Perdeci
Muharrem Kerem Yıldız/Beyoğlu/1987/ Satış Temsilcisi
İhsan Yıldız/İstanbul/1975/Kaynakçı
Mehmet Yılmaz/Haseki/1971/Grafiker
Osman Yılmaz/Üsküdar/1970/Serbest Meslek
İbrahim Yılmaz/Akdağmadeni/1991/Sözleşmeli İmam
Hasan Yılmaz/Bektaş/1972/İşçi
Yasin Yılmaz/Yozgat/1981/Serbest Meslek
Erkan Yiğit/Tokat/1981/Esnaf
Ümit Yolcu/Urfa/1996/Serbest Meslek
Ferdi Yurduseven/Samsun/1988/Kurye