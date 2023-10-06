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'Kahramanlar Operasyonu'nda yeni detaylar: Yunanistan’da saldırı eğitim alan 2 PKK’lı İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 4 ilde yapılan 'Kahramanlar Operasyonu' nun İstanbul ayağına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla ülkeye girdiği ve yapılan operasyonla yakalandığı öğrenildi. Aynı soruşturmada örgütün Suriye kolunda faaliyet gösterdikleri belirtilen 6 PKK/YPG mensubunun da gözaltında olduğu öğrenildi.

11:57 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Terör kamplarında saldırı eğitimi alıp Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 2 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Terör kamplarında saldırı eğitimi alıp Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 2 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, dün bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG’ye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, “İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9’u Erzurum, 8’i İstanbul, 4’ü Gaziantep ve 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 BTÖ üyesi yakalandı” ifadeleri ile açıklanmıştı.

Söz konusu operasyonun İstanbul ayağına ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüklerince bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik dün gece yürütülen çalışmalar sonucunda 8 örgüt üyesi yakalanırken, bunların 2’sinin Yunanistan’da bir terör kampında saldırı eğitimi aldıkları tespit edildi.


Terör kamplarında saldırı eğitimi almışlar

İstanbul’da yakalanan 8 PKK/YPG mensubuna ilişkin elde edilen o detayda, Ferhat G. ve Hamza A. adlı teröristlerin, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan ve Ankara tarafından “terör yuvası” olarak nitelendirilen Lavrion Kampı’nda saldırı eğitimi aldıkları anlaşıldı. Söz konusu terör kamplarında saldırı eğitimi alıp yakın zamanda Türkiye’ye giriş yaptıkları aktarılan 2 şüpheli, güvenlik ve istihbarat birimlerince saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye uyruklu oldukları belirlenen her iki PKK/YPG ferdi sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürülürken, illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları anlaşılan örgüt üyelerinin, Ankara’da 1 Ekim’de meydana gelen saldırı ile ilgili bağlantılarının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.


Altısı da PYD/YPG saflarında eyleme katılmış

Diğer yandan aynı soruşturma çerçevesinde örgütün Suriye kolunda faaliyet gösterdikleri belirtilen 6 PKK/YPG mensubunun aynı operasyonda yakalandıkları bildirildi. PYD/YPG terör örgütünün kendince Suriye’de ’kanton’ olarak ifade ettiği bölgede örgüt saflarında yer aldıkları öğrenilen Suriye uyruklu 6 şüphelinin, ne zaman Türkiye’ye giriş yaptıkları ise henüz belirtilmedi.


Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Lavrion Kampı’nda saldırı eğitimi aldıkları açıklanan Ferhat G. ve Hamza A. adlı PKK üyeleri ile Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan PYD/YPG’li teröristlerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor.

Toplam 8 PKK/YPG üyesinin üzerinden çıkan dijital materyaller emniyet birimlerince mercek altına alınırken, yapılacak incelemelerin sonunda örgüt üyelerinin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantıları ortaya çıkmış olacak.


Bakan Ali Yerlikaya paylaştı: Uyuşturucu tacirlerinin gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz
Bakan Ali Yerlikaya paylaştı: Uyuşturucu tacirlerinin gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, 25 ilçede hedeflenen 104 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, bu operasyonlarda; 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiğini, 104 şüphelinin tamamının yakalandığını bildirdi. Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.


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