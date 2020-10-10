Bakan Pakdemirli: İki ildeki yangınlar da kontrol altında

Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde başlayan orman yangınları, 3 gündür devam ediyor. Devam eden yangınlarda dün en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda köy ve belde boşaltılmıştı. Rejime bağlı itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı gözlenirken bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.