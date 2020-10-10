Bakan Pakdemirli: İki ildeki yangınlar da kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde;
Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum.
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Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde başlayan orman yangınları, 3 gündür devam ediyor. Devam eden yangınlarda dün en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda köy ve belde boşaltılmıştı. Rejime bağlı itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı gözlenirken bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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PKK'lı teröristlerin Hatay'daki ormanları ateşe verdikleri iddia edilen görüntüler
Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kentin birçok noktasına yayılan yangınları, PKK terör örgütüne mensup “Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Sosyal medyada vatandaşlar PKK terör örgütüne lanet yağdırırken, paylaşılan bir videoda PKK'lı teröristlerin ormanları ateşe verdikleri ana ilişkin görüntüler yer aldı.
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Orman yangını büyüyor: Vatandaşın panik halinde alevlerden kaçışı kamerada
Hatay'da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.