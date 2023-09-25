Kahramanmaraş'ta 26 kişinin can verdiği Said Bey Sitesi'nin sorumlularının 22,5 yıl hapsi isteniyor

Kahramanmaraş Said Bey Sitesi
Yahya Kemal Mahallesindeki 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. 43 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi soruşturması kapsamında sitenin müteahhidi Hasan Çam (52), şantiye şefi Halil İbrahim Us (33), statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (54), yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız (54) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (32) gözaltına alındı.
"Said Bey Sitesi dışında yıkılan başka bir binam yoktur"
Diğer şüpheliler de savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Çam, Yavuz Kaygısız, Halil Yıldız ve Halil İbrahim Us tutuklanırken, Melike Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Savcılık soruşturması kapsamında sitenin A ve B bloklarının dosyaları ayrıldı, toplanan tüm belge, fotoğraf ve videolar detaylı rapor için bilirkişiye gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Şevket Ateş, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Zekai Angın, Doç. Dr. Murat Günaydın, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğretim Üyesi Safa Nayır’dan oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin sonunda hazırladıkları raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 43 sayfalık raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:
Yapılan incelemeler sonunda söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığının bildirildiği raporun devamında şöyle denildi:
"Kanunun yüklediği sorumluluklar yerine getirilmedi"
Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.
Öte yandan soruşturma savcısı, binanın yıkılmasıyla ilgili kusurları bulunan kamu görevlilerinin dosyasını ayırdı.