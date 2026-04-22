Kahramanmaraş’ta aileler birbirine girdi: Yedi yaralı

00:18 22/04/2026, Çarşamba
DHA
Silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, birinin durumu ağır. (Foto: Arşiv)

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda 7 kişi saçmalarla yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Kavga, saat 19.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım ve Körkurt aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar, pompalı tüfeklerle birlerine ateş etti. Kavgada 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.



#Kahramanmaraş
#Silah
#Kavga
İş kuracaklara büyük fırsat: KOSGEB 2 milyon TL destek başvurusu şartları neler 2026? KOSGEB yeni işletme desteği 0-3 yaş şirketler başvurabilir mi? İşte detaylar