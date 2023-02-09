Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı 80 saat sonra kurtarıldı

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Deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldılar.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı, ekiplerce 79 saat sonra sağ çıkarıldı.Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Burç Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, önce 9 yaşındaki Zeynep'e, ardından da 35 yaşındaki babası Feyzullah Polat'a ulaştı. Depremden 79 saat sonra kurtarılan baba ve kızı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polat ailesinin 1 hafta önce tatbikat yaptıkları öğrenildi. Deprem olur olmaz da baba Feyzullah Polat ve kızı Zeynep Polat tatbikatı uygulayarak salondaki iki koltuğun arasına yattı. Polat ailesinin uyguladığı tatbikat hayatlarını kurtardı. Öte yandan, Zeynep’in karanlıkta kalmak istemediğini söylemesi üzerine ortamın aydınlatıldığı öğrenildi.