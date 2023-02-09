Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı 80 saat sonra kurtarıldı

ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin,​​​​​​​ merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremlerle ilgili, "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskun bölgelerde yaşanan en büyük deprem" dedi.