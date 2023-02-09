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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı 80 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 80 saatin sonunda enkazdan sevindiren bir haber daha geldi. Yıkılan binanın altında kalan annenin Ailenin 1 hafta önce yaptıkları deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldıkları öğrenildi.

13:31 . 9/02/2023 Perşembe
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Deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldılar.

Deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldılar.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı, ekiplerce 79 saat sonra sağ çıkarıldı.Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Burç Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, önce 9 yaşındaki Zeynep'e, ardından da 35 yaşındaki babası Feyzullah Polat'a ulaştı. Depremden 79 saat sonra kurtarılan baba ve kızı, sağlık ekiplerine teslim edildi.



BİR HAFTA ÖNCE YAPTIKLARI TATBİKAT HAYATLARINI KURTARDI

Polat ailesinin 1 hafta önce tatbikat yaptıkları öğrenildi. Deprem olur olmaz da baba Feyzullah Polat ve kızı Zeynep Polat tatbikatı uygulayarak salondaki iki koltuğun arasına yattı. Polat ailesinin uyguladığı tatbikat hayatlarını kurtardı. Öte yandan, Zeynep’in karanlıkta kalmak istemediğini söylemesi üzerine ortamın aydınlatıldığı öğrenildi.



#Kahramanmaraş
#deprem
#Hatay
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı 80 saat sonra kurtarıldı
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