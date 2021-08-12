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TEKİRDAĞ

Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın asansörüyle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu
Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Anne G.K, küçük kızı ve 2 aylık bebeği ile dışarıya çıkmak için asansöre bindi. Daha sonra G.K, asansörden çıktığı sırada önce yanındaki küçük kızını asansörden dışarı çıkardı ve ardından bebek arabasındaki bebeğini almaya çalışırken, asansör bir anda yukarı doğru hareket etti. Asansör ile boşluk arasında kalan bebek, daha sonra 6 metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı.

Anne bebek arabasını dışarı çıkarmak istediği sırada kapısı açık asansör yukarı doğru hareket etti.
Anne bebek arabasını dışarı çıkarmak istediği sırada kapısı açık asansör yukarı doğru hareket etti.

FECİ OLAY KAMERADA

Anne G.K. ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise çaresizce komşulardan yardım istedi. Bütün bu olanlar, binada bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince bebek olduğu yerden çıkarılarak, kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

Bebek arabasındaki çocuk tavanla asansör zemini arasına sıkıştı.
Bebek arabasındaki çocuk tavanla asansör zemini arasına sıkıştı.

KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalesinden sonra İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen A.A. adlı bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri de bebeğin düştüğü yerde inceleme yaparak, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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