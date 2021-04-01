Kahvehane baskınında pencereden kaçmak istedi: Polisle burun buruna gelince şoke oldu

O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı.

Kahvehanelerden birine yapılan baskın sırasında içerideki kişiler, polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştı, ancak burada da polisle burun buruna geldi. Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

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İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

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OYNAT 00:59 Adana'da gizli geçitli kahvehaneye baskın: 1 milyon 758 bin lira ceza Adana'da yeni tip koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis yaptığı baskında aralarında gizli geçit ile ulaşılan kahvehane ile 10 yerde kumar oynayan 507 şahsa 1 milyon 758 bin lira para cezası kesti. BiP'te paylaş

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