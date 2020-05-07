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EĞİTİM

Kalan süreyi iyi değerlendirin: Konu tekrarları ve denemeler ile tam gaz çalışmaya devam

4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) konularında da birçok yeni karar kamuoyu ile paylaşıldı. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yeni düzenlemeleri değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adil Kurt, bu yıl gerçekleşecek LGS ve YKS ‘nin diğer yıllara göre daha farklı olacağını belirtti ve 8’nci ve 12’nci sınıfın ikinci dönem konularının sınav kapsamında yer almamasının öğrenciler için avantaj olduğunu söyledi. Öğrencilerin kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabileceğini dile getiren Adil Kurt daha az konuyla sınava hazırlanmanın avantaj olduğunu söyledi. Ancak bu bir sıralama sınavı olduğu için, sıralamanın doğru yapılması amacıyla daha zor bir sınav da olabileceğinin de altını çizdi.

Adil Kurt

KONU TEKRARLARI VE DENEME İLE HAZIRLIK DEVAM ETMELİ

  • Öğrencilere konuları bitirdilerse her hafta en az 2 deneme sınavı çözmelerini öneren Adil Kurt, “Deneme sınavından sonra çözemediği, yanlış yaptığı soruları tespit edip bu soruların çözümünü öğrenmeliler. Deneme sınavında hangi konudan soru çözemiyor ise o konuları tekrar etmeliler. Bu kısa süreyi verimli kullanabilirlerse bu sene yapılacak sınavdan daha başarılı şekilde çıkabilirler. Sınavların bilginin yanında yorumlama, analiz, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi yetenekleri ölçeceğini de öngörerek öğrencilerimize bu anlamda da pratik yapmalarını ve bol bol kitap okumalarını da tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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