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Kalıcı barış için yarın bile geç

MHP lideri Bahçeli, “Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmeksizin toplanmalıdır. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir” dedi.

04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:15 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.

Devlet Bahçeli.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde İsrail’in Gazze’deki katliamları ve CHP’deki kurultay vardı. Bahçeli, “Genel Başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım’ itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır”

diye konuştu.

TERÖRİSTLERE SELAM VERDİLER

CHP'deki genel başkan değişiminin konu ve gündemleri olmadığını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: “Üzüldüğümüz husus, casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi PKK'yı selamlamaktır, kahpe pusuları selamlamaktır, kanlı saldırıları selamlamaktır, bölücülüğü selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır.”

BARIŞ KONFERANSI TOPLANMALI

Filistin'de soykırımın yapıldığı, dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durulması gerektiğine işaret eden Bahçeli “Çocukların katline sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı. “Gazze'de korkunç bir katliam günbegün genişleyip yaygınlaşmaktadır” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “Bu gidişat durmazsa, bu soykırım sonlanmazsa, Orta Doğu her ihtimale açık olacaktır. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmeksizin toplanmalıdır. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir. Daha fazla kan dökülmemelidir.”



#Devlet Bahçeli
#MHP
#İsrail
#Filistin
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