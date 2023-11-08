Kalıcı barış için yarın bile geç

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde İsrail’in Gazze’deki katliamları ve CHP’deki kurultay vardı. Bahçeli, “Genel Başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım’ itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır”

Filistin'de soykırımın yapıldığı, dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durulması gerektiğine işaret eden Bahçeli “Çocukların katline sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı. “Gazze'de korkunç bir katliam günbegün genişleyip yaygınlaşmaktadır” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “Bu gidişat durmazsa, bu soykırım sonlanmazsa, Orta Doğu her ihtimale açık olacaktır. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmeksizin toplanmalıdır. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir. Daha fazla kan dökülmemelidir.”