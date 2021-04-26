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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye Bidenın 1915 açıklamasına yanıt verecek
POLİTİKA

Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 açıklamasına yanıt vereceğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye Biden'ın 1915 açıklamasına yanıt verecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımladığı açıklamasına yeri ve zamanı geldiğinde farklı şekillerde yanıt verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kalın, Türkiyenin Bidenın 1915 açıklamasına yanıt vereceğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Amerikan Reuters haber ajansına açıklama yapan Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik “Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Büyükelçi Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

TAZMİNAT DAVALARINA YASAL ZEMİN TEŞKİL ETMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davlarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.

TEK KELİME İLE KABUL EDİLEMEZ

Kalın, "Türklerin, atalarımız Osmanlıların soykırım yaptığını iddia etmek için tüm yaşananları bir kelimeye indirgeyip tek kelime ile kabul edilemez. Tarihsel gerçekler bu gerçeği desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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