Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kameranın hafızasını söken bulundu

Kameranın hafızasını söken bulundu

Burak Doğan
04:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Başkanlık konutundan sökülen kayıt cihazlarının çalışır vaziyette İBB personeline teslim edildiği öğrenildi.
Başkanlık konutundan sökülen kayıt cihazlarının çalışır vaziyette İBB personeline teslim edildiği öğrenildi.

İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarının yer aldığı hard diskler sökülmüştü. Söken kişinin İBB iştiraki İSPER personeli Davut Bildik olduğu tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı gizli toplantı öncesi güvenlik kameralarının bantlanmasının ardından, Rumelihisarı’ndaki başkanlık konutuna ait güvenlik kameralarının da kayıt cihazının söküldüğü ortaya çıkmıştı. Başkanlık konutundaki kamera görüntülerinin kaydedildiği hard diskleri İBB iştiraki İSPER A.Ş. personeli Davut Bildik’in söktüğü belirlendi.

Davut Bildik

22 MART’TA GELİP ALDILAR

Savcılığa ifade veren Bildik, Güvenlik Müdürlüğü’ne geçici yetkili büro personeli olarak atandığını söyledi. Bildik, “21 Mart’ta İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını söküp, gelecek kişilere teslim etmemi söyledi” dedi. Ertesi sabah konuta gidip cihazı söktüğünü anlatan Bildik, “Cihazı öğle saatlerinde İSBAK logosu taşıyan bir araçla gelip aldılar. Açık kimliğini hatırlamadığım belediye personeline teslim ettim. Cihazın herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi” diye konuştu.

Mustafa Akın

DELİL GİZLEMEKTEN TUTUKLANDI

Cihazın yerini ekiplere ilk etapta neden yanlış söylediği sorulan Bildik, kendisini “10-12 gün önce Mali Şube polisleri cihazın nerede olduğunu sordu. İlaçların etkisiyle Kasımpaşa’daki İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğü’ne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayı doğru şekilde anlatıp cihazların bulunmasını sağladım” diye savundu. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Bildik, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#İBB
#kamera
#görüntü
#Davut Bildik
#yolsuzluk
#rüşvet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB yaz gençlik kampları 2025 başvuruları başladı! Ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı karşılayacak