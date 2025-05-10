Kameranın hafızasını söken bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı gizli toplantı öncesi güvenlik kameralarının bantlanmasının ardından, Rumelihisarı’ndaki başkanlık konutuna ait güvenlik kameralarının da kayıt cihazının söküldüğü ortaya çıkmıştı. Başkanlık konutundaki kamera görüntülerinin kaydedildiği hard diskleri İBB iştiraki İSPER A.Ş. personeli Davut Bildik’in söktüğü belirlendi.

Davut Bildik





22 MART’TA GELİP ALDILAR

Savcılığa ifade veren Bildik, Güvenlik Müdürlüğü’ne geçici yetkili büro personeli olarak atandığını söyledi. Bildik, “21 Mart’ta İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını söküp, gelecek kişilere teslim etmemi söyledi” dedi. Ertesi sabah konuta gidip cihazı söktüğünü anlatan Bildik, “Cihazı öğle saatlerinde İSBAK logosu taşıyan bir araçla gelip aldılar. Açık kimliğini hatırlamadığım belediye personeline teslim ettim. Cihazın herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi” diye konuştu.

Mustafa Akın





DELİL GİZLEMEKTEN TUTUKLANDI

Cihazın yerini ekiplere ilk etapta neden yanlış söylediği sorulan Bildik, kendisini “10-12 gün önce Mali Şube polisleri cihazın nerede olduğunu sordu. İlaçların etkisiyle Kasımpaşa’daki İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğü’ne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayı doğru şekilde anlatıp cihazların bulunmasını sağladım” diye savundu. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Bildik, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



