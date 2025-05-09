İmamoğlu konutundaki delilleri karartmıştı: Harddiskleri söküp İBB’nin deposuna götüren Davut Bildik tutuklandı

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutundaki kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlenmiş, Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karışmıştı. Nereye kaçırıldığı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi.