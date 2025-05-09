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İmamoğlu konutundaki delilleri karartmıştı: Harddiskleri söküp İBB’nin deposuna götüren Davut Bildik tutuklandı

İmamoğlu konutundaki delilleri karartmıştı: Harddiskleri söküp İBB’nin deposuna götüren Davut Bildik tutuklandı

13:069/05/2025, Friday
G: 9/05/2025, Friday
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Harddiskleri söküp İBB’nin deposuna götüren Davut Bildik tutuklandı
Harddiskleri söküp İBB’nin deposuna götüren Davut Bildik tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutunda bulunan güvenlik kameralarının harddisklerini sökerek İBB deposuna götürdüğü tespit edilen teknik personel Davut Bildik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri sökerek
, İBB’nin deposuna götürdüğü belirlenen teknik personel Davut Bildik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri bir süre sonra kaybolmuştu. Savcılık görüntülerin peşine düşmüş, kamera ekipmanları Büyükşehir Belediyesi'nin bir deposundan çıkmıştı.

Harddiskler depodan çıktı

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutundaki kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlenmiş, Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karışmıştı. Nereye kaçırıldığı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarının içinde olduğu 4 harddiskin yapılan ilk incelemede tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı. Hard disklerden görüntülerin kurtarılıp kurtarılamayacağı bilinmiyor. Siber ekipler hard diskleri inceliyor.

Teknik personel tutuklandı

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri sökerek, İBB’nin deposuna götürdüğü belirlenen teknik personel Davut Bildik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#kamera
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