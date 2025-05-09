İmamoğlu'nun adını verdi: 10 milyon dolar bağışa zorlandık

İBB’deki yolsuzluk ağının deşifre edildiği soruşturma kapsamında 6 Mayıs’ta tutuklanan iş insanı Mehmet İlhan Gülay, cezaevinden savcılığa gönderdiği yazılı beyanla tekrar ifade vermek istedi. Üçüncü kez ifade veren Nişantaşı City’z AVM ve Gülaylar Altın’ın sahibi Gülay, İçerenköy’deki 1000 konutluk rezidans projesinde İBB yönetiminin baskısına maruz kaldığını, 10 milyon dolar değerinde taşınmazı bağışlamaya zorlandığını anlattı. 2019’daki yerel seçimde yönetim değiştikten sonra İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un kendilerini arayıp görüşmek istediği bilgisini veren Gülay, “Bu görüşmede Erkut, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla sürecin Yakup Öner tarafından takip edileceği bilgisini verdi” dedi. İmamoğlu’nun da kendisini Saraçhane’deki İBB binasına davet ettiğini ve burada arsa sorunlarını kendisine anlattığını söyleyen Gülay, İmamoğlu’nun, “Bu süreci Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe ile yürütün. Onlar ne diyorsa kesin talimatımdır” dediğini kaydetti. Bu süreçte İBB Encümeni’nin "07.08.2019" tarihli kararla 69 bin 363 metrekarelik alanın kök parsele iadesine karar verdiğini anlatan Gülay, görüşmelerde kendilerinden projeye ek 5 bin 400 metrekarelik alanın daha verilmesinin istendiğini ifade etti. Yakup Öner’in şirketlerine sürekli baskı uyguladığını belirten Mehmet İlhan Gülay, “Daha önce yapılan feragatlere ek olarak