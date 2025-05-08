İmamoğlu kararının emsali çok: CHP'nin yüzünü çevirdiği Batı da 'kamu düzeni için erişim engeli' diyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabından provokatif paylaşımlar yapılıyordu. Kitleleri harekete geçirmek için paylaşım yapan hesap, mahkeme kararıyla, 'suç işlemeye alenen tahrik ve kamu düzenine zarar verdiği' gerekçesiyle Türkiye'den erişime kapatıldı. Yaşananlar sonrasında CHP kanadından kararın 'hukuksuz' olduğu iddia edildi. Fakat, 'ifade özgürlüğüne engel' olarak lanse edilen kararı uygulayan birçok Batı ülkesi var. Örneğin, Almanya ve İngiltere'de mahkumların sosyal medya kullanımı yasak, dışarıdan propaganda da yasa dışı ve cezai yaptırım uygulanıyor.
Yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı.
Mahkeme, karara gerekçe olarak, İmamoğlu'nun tutuklu olduğu başka bir soruşturma kapsamında X hesabından yapılan paylaşımların kamu düzenine zarar verdiğini ve şahsen kendisi tarafından yapılmadığını gösterdi.
Bu talep doğrultusunda, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesine dayanılarak İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, ihlale konu içeriğin teknik olarak ayırt edilememesi nedeniyle hesabın tamamına erişimin engellenmesine karar verdi.
Yaşananlar sonrasında ana muhalefet partisi CHP kanadından kararın 'hukuksuz' olduğu iddia edildi.
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa... Hepsinde tutukluya sosyal medya yasak
- ABD'defederal ve eyalet cezaevlerindedoğrudan sosyal medya kullanımı yasaklı.ABD yasalarına göre; kişinin ifade özgürlüğü Anayasa ile korunur; ancakmahkûmların bu hakkı kısıtlanabilir.
- Almanya'daise mahkûmların haberleşme hakkı vardır ama sosyal medya kullanımı kısıtlanır.Cezaevinden internet erişimi yasak veya çok sınırlıdır.İletişim avukatlar aracılığıyla gözetim altında sağlanabilir.Aşırı sağcılar ve terör suçlularının dışarıya mesaj vermesi hassas izlenir.Sistematik paylaşım şiddet, nefret veya kamu düzenine tehdit içeriyorsa hesap kapatılabilir veya soruşturma açılabilir.
- Fransa'datutukluların internet erişimi yalnızca eğitim, meslek veya yargı süreçleriyle sınırlıdır.Sosyal medya kullanımı yasaktır. Dışarıdan tweet atan kişi açıkça mahkûm adına hareket ederse sorumluluk paylaşılır.Laiklik ve kamu düzeni gerekçeleriyle cezaevinden propaganda çok katı şekilde engellenir. İçişleri Bakanlığı, gerektiğinde sosyal medya platformlarından erişim engeli talep edebilir.
- İngiltere'deise tutukluların sosyal medya kullanımı yasak.2014'deki düzenlemeyle dışarıdan propaganda da yasa dışı kabul edilmiştir.