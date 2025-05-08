Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

07:318/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi.
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi.

Yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

Mahkemenin İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi. Karar ile Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı.

#Ekrem İmamoğlu
#Twitter
#X
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2025? Inter-PSG final maçı tarihi