Avrupa konseyi İmamoğlu üzerinden Türkiye'ye parmak salladı

"Yerel seçilmiş temsilcilerin ve belediye çalışanlarının tutuklanması ve uygun yargı süreci veya kanıtlara dayalı yargılama olmadan değiştirilmesi, temel demokratik ilkeleri aşındırmaktadır. Özellikle, belediye başkanlarının atanan kayyumlarla değiştirilmesine son verilmelidir ve hepimizin mücadele ettiği bir olgu olan terörizme yönelik iddialar, belediye başkanlarının yerine hükümetin atadığı yöneticiler getirilmesini hiçbir şekilde haklı çıkaramaz."