Avrupa konseyi İmamoğlu üzerinden Türkiye'ye parmak salladı

Avrupa Konseyi Kongresi heyeti, yolsuzluktan cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun temel haklarının ihlal edildiği ileri sürülerek derhal serbest bırakılması talep edildi. Ancak siyasi ve hukuki sürecin detaylarına dair somut bir değerlendirme yapılmaksızın yapılan bu çağrı, Avrupa Konseyi’nin tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğü yönünde eleştirilere neden oldu.
- Kongre Başkanı Marc Cools başkanlığındaki heyetin ziyarete dair yaptığı açıklamada haddini aşarak Türk yargısına talimat vermeye çalıştı.
Yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yargılanmadan kanıtlanmamış iddialarla tutuklanmasının hukuk devletinde kabul edilemeyeceği belirtilerek derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
"Temel demokratik ilkeleri aşındırmaktadır"
Kongre heyeti, Türkiye'de yerel yöneticiler ve yerel demokrasinin durumunu yakından takip etmeye devam edeceklerine de vurgu yaptı.
Heyet, Türkiye ziyareti sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi.