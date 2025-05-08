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Avrupa konseyi İmamoğlu üzerinden Türkiye'ye parmak salladı

Avrupa konseyi İmamoğlu üzerinden Türkiye'ye parmak salladı

09:338/05/2025, Perşembe
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Avrupa Konseyi Kongresi heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde görmeye gitti.
Avrupa Konseyi Kongresi heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde görmeye gitti.

Avrupa Konseyi Kongresi heyeti, yolsuzluktan cezaevinde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun temel haklarının ihlal edildiği ileri sürülerek derhal serbest bırakılması talep edildi. Ancak siyasi ve hukuki sürecin detaylarına dair somut bir değerlendirme yapılmaksızın yapılan bu çağrı, Avrupa Konseyi’nin tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğü yönünde eleştirilere neden oldu.

Avrupa Konseyi
'ne bağlı Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 5-6 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, 23 Mart'ta yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

  • Kongre Başkanı Marc Cools başkanlığındaki heyetin ziyarete dair yaptığı açıklamada haddini aşarak Türk yargısına talimat vermeye çalıştı.

Yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yargılanmadan kanıtlanmamış iddialarla tutuklanmasının hukuk devletinde kabul edilemeyeceği belirtilerek derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.


"Temel demokratik ilkeleri aşındırmaktadır"


Mevcut durumun, İmamoğlu'nun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiği iddia edilen açıklamada,
"Yerel seçilmiş temsilcilerin ve belediye çalışanlarının tutuklanması ve uygun yargı süreci veya kanıtlara dayalı yargılama olmadan değiştirilmesi, temel demokratik ilkeleri aşındırmaktadır. Özellikle, belediye başkanlarının atanan kayyumlarla değiştirilmesine son verilmelidir ve hepimizin mücadele ettiği bir olgu olan terörizme yönelik iddialar, belediye başkanlarının yerine hükümetin atadığı yöneticiler getirilmesini hiçbir şekilde haklı çıkaramaz."
ifadelerine yer verildi.


Kongre heyeti, Türkiye'de yerel yöneticiler ve yerel demokrasinin durumunu yakından takip etmeye devam edeceklerine de vurgu yaptı.


Heyet, Türkiye ziyareti sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi.




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