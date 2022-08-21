Gündem Kamışlıda PKKnın askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
ANKARA

Kamışlı'da PKK'nın askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Kamışlıda PKKnın askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
Mıhyeddin Gulo

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu Mıhyeddin Gulo'yu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

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