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ANKARA

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu görevlilerinin görev veya şahsi sebeplerle yurtdışına çıkışı durduruldu. Zorunlu ve Acil durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri bakan ve validen izin alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve bir çok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görüldüğü, 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Genelgede, yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilmemiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellendiğinin belirtildiği genelgede, bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından Türkiye'ye gelme ihtimalini en aza indirmek adına yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edildiği kaydedildi.

  • Bu çerçevede, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeple yurt dışına çıkışları durduruldu.

Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için, Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşlarında üst düzey yönetici, bakanlıklarla bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum, kuruluşlarında bakan, mahalli idarelerde ise validen izin alınacak.

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