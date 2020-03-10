Kamu personeli için koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini açıkladı.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda koraronavirüs konusunda çalışma ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Koca, "Kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabilir" ifadelerini kullandı.