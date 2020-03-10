Gündem Kamu personeli için koronavirüs genelgesi
ANKARA

Kamu personeli için koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda koraronavirüs konusunda çalışma ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek
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Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek

Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Koca, "Kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabilir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Virüs Türkiye'ye geldi mi?' sorularını yanıtlayan Bakan Koca, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil' dedi.
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