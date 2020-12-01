​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.Vali Yerlikaya, uygulamanın yarın başlanacağını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
⏰ 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
⚠️ Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.
İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;