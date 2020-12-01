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Gündem Vali Yerlikayadan İstanbul için yeni mesai saati açıklaması
İSTANBUL

Kamuda çalışma saatleri kaç oldu? Vali açıkladı!

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme yapıldı.
İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.Vali Yerlikaya, uygulamanın yarın başlanacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

Mesai saatleri değişti: İşte kamuda yeni çalışma saatleri
GÜNDEM
Mesai saatleri değişti: İşte kamuda yeni çalışma saatleri

Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme
KORONAVİRÜS
Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili genelge
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili genelge
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Yarın başlıyor

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