Kamuda çalışma saatleri kaç oldu? Vali açıkladı! Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 13:16 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 13:37 Yeni Şafak