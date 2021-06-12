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ANKARA

Kamudaki FETÖ’cülerden sorumluydu

Bolu’da Mart ayında yakalanan KOSGEB eski Başmüfettişi Yasin Temur’un FETÖ’nün kamu kurumlarına yönelik faaliyetlerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Eşiyle birlikte yurt dışına kaçmaya çalışan Temur’un gaybubet evlerinde kalan, tutuklu olan ve yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin ailelerine yapılan para yardımlarını organize ettiği belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamudaki FETÖ’cülerden sorumluydu
Yasin Temur

ABDULLAH SARİCA

Hrant Dink suikastı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu ile birlikte yurt dışına firar ederken yakalanan FETÖ’cüler hakkında dava açıldı. 10 Mart’ta yurt dışına kaçmak üzere Ankara’dan İstanbul’a giderken Bolu yakınlarında durdurulan araçlarda, tamamı kamu görevlerinden ihraç edilen KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur ile öğretmen eşi Aslı Temur, eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu ile eşi Figen Durmuşoğlu, eski emniyet müdürü Cihangir Baycan ve eski binbaşı Hakan Uzunay gözaltına alınmıştı.

KOD ADI “YUNUS”

Soruşturmayı tamamlayan Başsavcılık, sanıklar Yasin Temur, Yaşar Özbek, Metin Kalafatoğlu ve Murat Ortaç hakkında “örgüt yöneticiliğinden”, Hasan Durmuşoğlu, Cihangir Baycan, Hakan Uzunay, Aslı Temur ve Figen Durmuşoğlu hakkında ise “örgüt üyeliğinden” dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, “Yunus” kod adını kullanan Yasin Temur’un örgütün kamu kurumlarına yönelik güncel faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Sanığın, gaybubet evlerinde kalan, tutuklu olan veya yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının ailelerine maddi yardımları organize ettiği, gaybubet evlerinin kira işlerini takip ettiği belirlendi. Temur’un irtibatlı olduğu örgüt mensubu şahısların çoğunun, bazı bakanlıklar ile BTK, İŞKUR, EPDK ve BBDK çalışanıyken görevden çıkartılan şahıslar olduğu öğrenildi.

GAYBUBET EVİ NE?

Gaybubet evlerinde kaldığı ve bu evlerde kalanlara maddi yardımda bulunduğu tespit edilen Temur, “gaybubet evi” diye bir şey duymadığını savundu. Örgüt bağını da inkar eden Temur, yurt dışına kaçmasına ilişkin ise “Özellikle 2021 içinde yurt dışına çıkmayı düşünmeye başladım, yurt dışına çıkanlarla bu konuda görüşmeler yaptım. Yurt dışına çıkmak için değil de olası bir durumda nasıl hareket etmem gerektiğini öğrenmek için araştırma yaptım. Sonrasında ise yurt dışına çıkmak için bir hazırlık yapmaya başladım” dedi.

Adı yaver adayları listesinde

Yasin Temur’un dijital materyallerinin incelenmesi sırasında dosyanın sanıklarından ihraç edilen eski albay Yaşar Özbek’le yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda “Kosst” kullanıcı adını kullanan Özbek’in, örgüt talimatıyla maddi yardım yaptığı, yardıma ihtiyacı olanları Temur’a bildirdiği ve gaybubet evlerinin ihtiyaçlarını takip ettiği tespit edildi. Sözde darbe bildirisinin altında imzası olan Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Albay Cemil Turhan’ın bilgisayarından çıkan CD içindeki “Cumhurbaşkanı yaver aday listesi”nde sanık Yaşar Özbek’in de isminin bulunduğu belirlendi.

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