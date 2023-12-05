Türkiye'de aktif petrol kule sayısı 66'ya yükselerek Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke konumuna geldi. Petrol sektöründe bu yıl 33'ü yerli 10'u yabancı sermaye olmak üzere 43 şirketle arama ve üretim faaliyetine devam ediyor. Bu yıl 195 adet kuyu açılarak toplamda 418 bin metrekare sondaj gerçekleştirilirken, yıl sonu itibarıyla bu rakamların daha da yukarıya çıkarılması hedefleniyor.