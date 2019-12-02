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POLİTİKA

Kanal İstanbul tarihi değiştirir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’a ihanet” diyerek karşı çıktığı Kanal İstanbul için, “Kanal İstanbul’a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek. Dönüm noktası olacak” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal İstanbul
Kanal İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı’nda konuştu. Ülkenin bulunduğu coğrafyanın zorluklar getirebildiğini belirten Çavuşoğlu, geçmişte Karabağ’dan Kıbrıs meselesine kadar hepsinin böyle bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60’ının Türkiye’nin bulunduğu bölgede olduğunu ve bu nedenle kriz yönetimi ya da çözümüyle ilgili ön alıcı olunması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Mevlüt Çavuşoğlu

ŞİMDİ ENERJİ KORİDORUYUZ

Kanal İstanbul

“Özellikle Türkiye’nin jeopolitik konumuna baktığımız zaman bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Türkiye’nin jeopolitik konumu bakımından, dünyada gerçekten çok dikkat çekici bir durumu ve potansiyeli var. Şimdi enerji koridoruyuz. TANAP, daha önceki projeler Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Şahdeniz projeleri, Türk Akımı... TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa’yı hedefliyor. TANAP’tan biz de alacağız. Ortağız.” “Aynı zamanda Türkiye, tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasında en kritik ülke. Geçtiğimiz günlerde Çin’den gelen tren tünelin altında geçti. Daha sonra 3. köprüde yapılacak raylı sistemle beraber oradan geçerek. Londra ile Tokyo’yu bağlayan ülke konumuna geçtik. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Kanal İstanbul’a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek. Dönüm noktası olacak.”

OYUNLARI BOZUYORUZ

  • Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikada hem sahada hem de masada güçlü olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs’ta bizim önerilerimize kulak vermediler. Biz de gemilerimizi gönderdik, sondajı başlattık. Burada sahada gücümüzü gösteriyoruz, şimdi bunun diplomasi ayağını yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Suriye’de sahada güçlü olurken masada da kazanımlarımızı kaybetmiyoruz, dengeleri değiştiriyoruz, oyunları bozuyoruz. Terör devleti kurulmasının önüne geçiyoruz, huzur, barış getiriyoruz.”

Kanal İstanbul projesi dünyanın ilk ‘Enerji Kanalı’ projesi olabilir
EKONOMİ
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