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İSTANBUL

Kanal İstanbul’da kazı başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış ticareti içinde deniz yolunun payını 4 kat artırdıklarını, deniz taşımacılığındaki en büyük proje olan Kanal İstanbul’da da programlandığı gibi kazıya başlanacağını açıkladı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: Sazlıdere Köprüsü, Kanal İstanbul’un ilk somut adımıdır. Bunu, ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal İstanbul’da kazı başlıyor
Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’ndaki konuşmasında, şuranın ülkeye ve sektöre hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, üç gündür devam eden şura toplantıları boyunca değerlendirmeleri, fikirleri ve teklifleriyle ulaştırma ve haberleşme sektörünün vizyonuna katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Erdoğan, dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST’in de gerçekleştiği Atatürk Havalimanı’nın bundan sonra ulusal ve uluslararası ölçekteki fuar, etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

GÜÇLÜ DEMOKRASİ AVANTAJ SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yılda kurulan güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının, yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedefledikleri yere varma konusunda kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getirerek, salgın döneminde bu fiziki altyapının, insan gücünün öneminin ve başarısının sağlık hizmetlerinde görüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haberleşme Şurası’nın ardından Eyüpsultan’daki Eyüp Sultan Camisi’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Namaz çıkışı Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haberleşme Şurası’nın ardından Eyüpsultan’daki Eyüp Sultan Camisi’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Namaz çıkışı Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, şimdi üretim ve lojistik konusunda aynı tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Hamdolsun bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür. Hem mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak hem yeni yatırımlarla bunu daha da geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.” dedi.

DENİZDEKİ EN BÜYÜK PROJE

Bunun yanında dünya ticaretinin yüzde 90’ını üstlenen deniz yolu ulaşımını da ihmal etmediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin dış ticareti içinde deniz yolunun payını 4 kat artırdıklarını, sadece bu yılın ilk 7 ayında deniz yolu ile yapılan dış ticaretin 158 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, Filyos Limanı, Rize İyidere Lojistik Limanı, Çandarlı Limanı, Mersin Limanı’nın genişletilmesi gibi projelerle deniz yolu ulaşımının ticaretteki payını daha da artırmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Hizmete açılan Filyos Limanı’nın hızla Rusya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesinin ticaret trafiğinde önemli bir merkez haline gelmeye başladığını belirten Erdoğan, “Diğer projelerimizi de tamamladığımızda ülkemizin deniz yolu ticaretinden aldığı payı oldukça yükseltmiş olacağız. Tersane sektöründe ve yat imalatında da ülke olarak önemli bir yere geldik.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hiç şüphesiz deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz, Kanal İstanbul’dur. İstanbul Boğazı’nın artık artan yük ve yolcu trafiğini taşıyamaz hale geldiği, kıyılarımızın sürekli tehdit altında olduğu gerçeği bizi böyle bir alternatif arayışına yöneltmiştir. Yaklaşık 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul, enine boyuna konuşulmuş, tartışılmış, gereken hazırlıkları yapılmış ve nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü, Kanal İstanbul’un ilk somut adımıdır. Bunu, ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına da programdaki plana göre başlayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biridir
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası”nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bulunan havalimanı sayısının 26'dan 56'ya çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci, yoğunlukta da Avrupa'da ilk sıradadır. İstanbul Havalimanımız Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biri haline gelmiştir.' dedi.


KENDİ UYDULARIMIZI ÜRETİYORUZ

Haberleşme yatırımlarında çok büyük ilerlemeler sağlandığını kaydeden Erdoğan, “Kendi uydularımızı üretme ve fırlatma aşamasına gelmiş olmamız, bu alanda katettiğimiz mesafenin en somut örneğidir. Geniş bant internetten fiber hatlara, mobil aboneden operatör tarifelerine kadar iletişimin her alanında kurumlarımıza ve halkımıza verdiğimiz hizmetin standardını yükseltiyoruz. Amacımız bilişim teknolojilerinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir. Bunun için 5G başta olmak üzere geleceğin teknolojilerindeki millilik ve yerlilik oranlarını yükseltmenin gayreti içindeyiz.” diye konuştu.

Angela Merkel
Angela Merkel

Veda ziyareti

  • Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Türkiye’nin kendileri için önemine işaret eden Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı.” dedi. Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, “Türkiye’nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir.” ifadelerini kullandı.

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