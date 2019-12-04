Kandil kuryesine 15 yıl

19 yaşındaki A.K’yi kandırarak temmuz ayında dağa götürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Abdulselam B. ve Zeliha B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müşteki anne R.K. iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

SAKIN DEVLETE GİTME

“Çocuğum kaçırıldıktan 3 gün sonra eşimin telefonunu gizli numaradan bir erkek aradı. ‘Oğlun bizim elimizde, onu Kandil’e götürdük, kimseye bir şey söylemeyin’ demesi üzerine HDP İl Başkanlığı binasına gittim. Oğlumun bulmaları için bağırdım, çağırdım ancak orada kim olduğunu bilmediğim bir erkek ‘Oğlun burada yok, bağırıp durma’ diyerek beni kovdu. Oğlumun çalıştığı iş yerine gittiğimde bir kişi yanıma gelerek, ‘Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme oğlun Kandil’e gitti. Bir hafta sonra sana nereye gittiğiyle ilgili bilgileri getireceğim. Sakın devlete gitme, oğlunla beraber 12 kişi oldular. Lice’den de 6 kişi getirdik, onları da dağa götüreceğiz’ diyerek yanımdan ayrıldı.”

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAK

“Tekrar HDP binasına gittim, oradaki 5 kişiye çocuğumun fotoğrafını ağlayarak gösterdim. ‘Boşuna ağlama, oğlunu bilsek bile söylemeyiz, oğlunu arama buraya sürekli gelme, dışarıda polisler var’ diyerek gitmemi istediler. Oğlumu mahallede ‘Çiçek’ diye tanınan ve internet kafedeki çocukları tost-çay ısmarlayarak kandıran Zeliha B. dağa götürdü.” Oğlu kaçırılan baba Z.K. ise HDP’nin Lice’deki ilçe binasına gittiğinde çocuğunu sorduğu N.E’nin, “Burada oğlunu sorsan da söylemezler. Zaten şu an T.C. kuş uçurtmuyor. Dağa gelip gidebilen yok. Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer” şeklinde konuşarak, kendisini tehdit ettiğini söyledi.