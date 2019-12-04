Gündem Kandil kuryesine 15 yıl
POLİTİKA

Kandil kuryesine 15 yıl

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, bir genci dağa götürdükleri iddiasıyla 2 tutuklu şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP
HDP

19 yaşındaki A.K’yi kandırarak temmuz ayında dağa götürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Abdulselam B. ve Zeliha B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müşteki anne R.K. iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

SAKIN DEVLETE GİTME

“Çocuğum kaçırıldıktan 3 gün sonra eşimin telefonunu gizli numaradan bir erkek aradı. ‘Oğlun bizim elimizde, onu Kandil’e götürdük, kimseye bir şey söylemeyin’ demesi üzerine HDP İl Başkanlığı binasına gittim. Oğlumun bulmaları için bağırdım, çağırdım ancak orada kim olduğunu bilmediğim bir erkek ‘Oğlun burada yok, bağırıp durma’ diyerek beni kovdu. Oğlumun çalıştığı iş yerine gittiğimde bir kişi yanıma gelerek, ‘Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme oğlun Kandil’e gitti. Bir hafta sonra sana nereye gittiğiyle ilgili bilgileri getireceğim. Sakın devlete gitme, oğlunla beraber 12 kişi oldular. Lice’den de 6 kişi getirdik, onları da dağa götüreceğiz’ diyerek yanımdan ayrıldı.”

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAK

  • “Tekrar HDP binasına gittim, oradaki 5 kişiye çocuğumun fotoğrafını ağlayarak gösterdim. ‘Boşuna ağlama, oğlunu bilsek bile söylemeyiz, oğlunu arama buraya sürekli gelme, dışarıda polisler var’ diyerek gitmemi istediler. Oğlumu mahallede ‘Çiçek’ diye tanınan ve internet kafedeki çocukları tost-çay ısmarlayarak kandıran Zeliha B. dağa götürdü.” Oğlu kaçırılan baba Z.K. ise HDP’nin Lice’deki ilçe binasına gittiğinde çocuğunu sorduğu N.E’nin, “Burada oğlunu sorsan da söylemezler. Zaten şu an T.C. kuş uçurtmuyor. Dağa gelip gidebilen yok. Bu işin peşini bırak, yoksa başın belaya girer” şeklinde konuşarak, kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Ailesiyle konuşan teslim oluyor
GÜNDEM
Ailesiyle konuşan teslim oluyor
Bloke ederiz

Bloke ederiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yı koruyan NATO'ya rest çekti.
Sahipsiz 100 gün

Sahipsiz 100 gün

​CHP'li İmamoğlu tarafından işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.
CHP kurultayları kavgayla başladı

CHP kurultayları kavgayla başladı

​Bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.
Dönüşümün<br>Z Raporu

Dönüşümün
Z Raporu

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Filtre telaşı başladı

Filtre telaşı başladı

​31 Aralık'ta süreleri dolan santraller için geri sayım başladı.
Enflasyon<br>hedefle uyumlu

Enflasyon
hedefle uyumlu

Albayrak: ​Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuz sürecek.

Katar yatırım için vites büyütecek

Katar yatırım için vites büyütecek

​7 milyar dolarlık yeni yatırım geliyor.
Görevini kötüye kullandı

Görevini kötüye kullandı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı.
Yüzde 58,5'i <br>Hazine'ye devredildi

Yüzde 58,5'i
Hazine'ye devredildi

Erdoğan'ın imzaladığı kararname yayımlandı.
Dört dilde paylaşım

Dört dilde paylaşım

​İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya hatırlatma.
Harris havlu attı

Harris havlu attı

​ABD'de Demokrat başkan aday adayı yarışı bıraktı.
Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı.
Dörtlü Zirve'de <br>Suriye uzlaşması

Dörtlü Zirve'de
Suriye uzlaşması

Londra'daki liderler görüşmesinden ortak açıklama.
5 terörist daha <br>memleketine gönderildi

5 terörist daha
memleketine gönderildi

Bakanlık, sınır dışı edilen teröristleri açıkladı.
MEB'den <br>'ayrımcılık' düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.