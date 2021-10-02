Kandil’de vuruldu: PKK'ya füze ve ağır silah sağlıyordu

PKK elebaşlarına sığınacak alan bırakmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt yöneticilerini hareketsiz hale getirdi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde ağır bir darbe daha vurdu. PKK/KCK’nın sözde Kerkük alan sorumlusu “Delil Siirt” kod adlı terörist Mehmet Hatip Arıtürk’ün Kandil’de olduğu istihbaratı üzerine düğmeye basıldı. Ortak operasyonda PKK/KCK’lı elebaşı etkisiz hale getirildi.
ÜLKELERLE ÖRGÜT ARASINDAKİ BAĞ
- 2015 yılında PKK/KCK’nın Suriye/Afrin’deki sivillere yönelik pek çok eyleminin organizasyonunda yer alan terörist, örgütün Mehmetçiğe saldırıda kullandığı füze ve ağır silahların mühimmatını temin ediyordu. 2016’da Kerkük’te görevlendirilen elebaşı, PKK/KCK’nın Türkiye’ye yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatının diğer ülkelerden teminini sağladığı belirtildi. İstihbarat faaliyetlerini de organize eden terörist, Kerkük alan sorumluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu da yapıyordu.