Kandil’de vuruldu: PKK'ya füze ve ağır silah sağlıyordu TSK ile MİT’in, PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor. PKK’nın Kerkük alan sorumlusu ‘Delil Siirt’ kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, Kandil’de etkisiz hale getirildi. Afrin’de sivillere yönelik pek çok eylemde yer alan teröristin, Mehmetçiğe saldırı için kullanılan füze ve ağır silah mühimmatını temin ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2021, 00:00 Son Güncelleme: 02 Ekim 2021, 02:27 Yeni Şafak