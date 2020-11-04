Kandilli Rasathanesi'nden İzmir açıklaması: 1875 artçı deprem oldu

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde 17 bina yerle bir oldu. 114 vatandaş hayatını kaybederken, yaralanan 1035 kişiden 898’i taburcu edildi, 137 vatandaşın ise tedavisi devam ediyor. Felaketin yaşandığı günden bu yana ise artçılar devam ediyor.
53 tanesi 4.0 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cuma gününden bu yana 1875 artçı depremin olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır"
30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır. pic.twitter.com/A82GUFeota
30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır. pic.twitter.com/A82GUFeota— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 4, 2020