Kandilli Rasathanesi'nden İzmir açıklaması: 1875 artçı deprem oldu

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde 17 bina yerle bir oldu. 114 vatandaş hayatını kaybederken, yaralanan 1035 kişiden 898’i taburcu edildi, 137 vatandaşın ise tedavisi devam ediyor. Felaketin yaşandığı günden bu yana ise artçılar devam ediyor.

OYNAT 00:48 Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye yürek burkan görüntüler kaldı İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve 4 torunundan geriye geçen doğum gününde çekilen yürek burkan görüntüler kaldı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İzmir'de artçı deprem korkusu: Binlerce bina risk altında

53 tanesi 4.0 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cuma gününden bu yana 1875 artçı depremin olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır"

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30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır. pic.twitter.com/A82GUFeota — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 4, 2020

GÜNDEM İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı