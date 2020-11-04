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Gündem Kandilli Rasathanesinden İzmir açıklaması 1875 artçı deprem oldu
ANKARA

Kandilli Rasathanesi'nden İzmir açıklaması: 1875 artçı deprem oldu

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deremin ardından kentte birçok artçı sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi, resmi açıklama yaparak, felaketin yaşandığı günden bugüne kadar 1875 artçı deprem olduğunun bilgilerini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandilli Rasathanesi, İzmir'deki artçı depremlerin tablosunu yayınladı.
Kandilli Rasathanesi, İzmir'deki artçı depremlerin tablosunu yayınladı.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde 17 bina yerle bir oldu. 114 vatandaş hayatını kaybederken, yaralanan 1035 kişiden 898’i taburcu edildi, 137 vatandaşın ise tedavisi devam ediyor. Felaketin yaşandığı günden bu yana ise artçılar devam ediyor.

Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye yürek burkan görüntüler kaldı
OYNAT 00:48
Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye yürek burkan görüntüler kaldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve 4 torunundan geriye geçen doğum gününde çekilen yürek burkan görüntüler kaldı.

İzmir'de artçı deprem korkusu: Binlerce bina risk altında
GÜNDEM
İzmir'de artçı deprem korkusu: Binlerce bina risk altında

53 tanesi 4.0 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cuma gününden bu yana 1875 artçı depremin olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır"

İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı

İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı: Vatandaşın korku dolu anları böyle kaydedildi
OYNAT 00:59
İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı: Vatandaşın korku dolu anları böyle kaydedildi
İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.


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