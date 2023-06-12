Kaosa yenisi eklendi: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda bir arıza daha

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının ilk test sürüşleri 19 Mart 2019'da yapılsa da 28 Ekim 2020'de hizmete açılmıştı.

Öte yandan söz konusu hat açıldığı tarihten bu yana sürekli arızalarla gündeme geliyor. Hattı kullanan yolcular, hemen her ay 5-6 kez teknik arızanın tekrarlandığını ifade ediyor.