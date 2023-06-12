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Kaosa yenisi eklendi: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda bir arıza daha

Üç sene önce açılan ve sürekli arızanın yaşandığı M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda bir kez daha arıza yaşandı. Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

23:05 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda arıza nedeniyle seferler aksadı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda arıza nedeniyle seferler aksadı.

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oldu.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza sebebiyle seferlerin durdurulması kararı alındı.

Peronlara yanaşan vagonların kapıları açılırken istasyonlarda merdiven iniş çıkışlarına kadar olan bölümde yoğunluk yaşandı.

Bazı yolcular seferlerin yapılamaması nedeniyle başka araçlara binmek için peronlardan ayrılırken, anonslarda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Çalışmaların ardından arıza giderilirken seferler yeniden başlatıldı.

Her ay arıza yaşanıyor

Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının ilk test sürüşleri 19 Mart 2019'da yapılsa da 28 Ekim 2020'de hizmete açılmıştı.



Öte yandan söz konusu hat açıldığı tarihten bu yana sürekli arızalarla gündeme geliyor. Hattı kullanan yolcular, hemen her ay 5-6 kez teknik arızanın tekrarlandığını ifade ediyor.



#arıza
#M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı
#İstanbul
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