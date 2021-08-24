Gündem Kapalıçarşıda İBBnin otopark eziyeti Günün her saati trafik durma noktasında
İSTANBUL

Kapalıçarşı’da İBB’nin otopark eziyeti: Günün her saati trafik durma noktasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mercan’daki 30 yıllık katlı otoparkı, güçlendirme yapacağız gerekçesiyle hiçbir şey yapmadan 1.5 yıldır kapalı tutması vatandaşı canından bezdirdi. Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı’ya gelmekten vazgeçiyor.

Haber Merkezi İHA
Kapalıçarşı’da İBB’nin otopark eziyeti: Günün her saati trafik durma noktasında
Hiçbir şey yapılmadan 1.5 yıldır kapalı tutulan otopark vatandaşları canından bezdirdi.

İstanbul’da alışverişin merkezi noktalarından Fatih ilçesi Beyazıt’ta, yaklaşık 30 yıldan beri hizmet veren 460 araçlık katlı otopark, İBB tarafından tadilat gerekçesiyle 1.5 yıl önce kapatıldı. Otoparkın kapanması ile bölgedeki otopark hizmeti çöktü. Esnaf, özel araç yerine motosiklet ve tramvay ile iş yerine gelebiliyor. Ancak araç kiralayan yabancılar ile uzak ilçelerden otomobilleri ile gelen müşteriler, trafikte saatlerini harcıyorlar.

Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı’ya gelmekten vazgeçiyor.
İHA
Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı’ya gelmekten vazgeçiyor.

Hafta içi ve Cumartesi günleri, her saat kilitlenen trafikte, mal almakta, satmak da çile haline geldi. Araçlar her taraftan sıkışınca hayat tarihi Kapalıçarşı etrafında duruyor, bölgeden çıkmak ızdıraba dönüşüyor. Bu durum esnafın çok ciddi müşteri kaybına yol açıyor.

Araçlar her taraftan sıkışınca hayat tarihi Kapalıçarşı etrafında duruyor, bölgeden çıkmak ızdıraba dönüşüyor.
İHA
Araçlar her taraftan sıkışınca hayat tarihi Kapalıçarşı etrafında duruyor, bölgeden çıkmak ızdıraba dönüşüyor.

"'KAPALIÇARŞI'YA ALIŞVERİŞE GELMEYİN' MESAJI VERİYORLAR"

Saatlerce park yeri arayan vatandaşlar basın mensuplarının soruları üzerine yaşanan durum rezillik olarak değerlendirdi. Sürücüler, “Saatlerdir trafikteyiz. Yer bulamıyoruz. Kapalıçarşı’ya giremeden geri döneceğiz. 3 saattir ara sokaklardaki trafikte bekliyoruz. Laleli civarındaki çalışmada aynı zamana denk getirildi. Sanki İstanbul’un yöneticileri Kapalıçarşı’ya alışverişe gelmeyin mesajı veriyor” dediler.

Esnaf ise, kapatıldığı 1.5 yıldan bu tarafa hiçbir işlem yapılmayan otoparkın, projeleri hazırlanıp, ihale yapılana kadar 30 yıldır olduğu gibi hizmet vermeye devam etmesini istiyorlar.

İBB hayvan barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı: Bazen hayvan gömülerimiz geç olabiliyor
GÜNDEM
İBB hayvan barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı: Bazen hayvan gömülerimiz geç olabiliyor

İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi
GÜNDEM
İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi

İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren görüntü: Göçbeyli ve Ballıca’nın kanalizasyon atığı foseptik yerine Ömerli Barajı’na akıyor
GÜNDEM
İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren görüntü: Göçbeyli ve Ballıca’nın kanalizasyon atığı foseptik yerine Ömerli Barajı’na akıyor

İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer vermemesine tepki
GÜNDEM
İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda Abdülhamid tuğrasına yer vermemesine tepki
Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.