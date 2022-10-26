Kapalıçarşı'nın çatısında koştu: Büyükelçi'den 007 göndermesi

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Kapalıçarşı çatısında çektirdiği fotoğrafı "Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur" notuyla paylaştı.

Flake'in Kapalıçarşı etiketiyle yaptığı paylaşım Hollywood filmlerini hatırlattı. Flake'in çektiği karenin benzerleri, Skyfall 007 ve The International 2009 filmlerinde yer almıştı.

Skyfall 007.

Skyfall 007 filmi ana karakteri James Bond ile The International 2009 filmindeki Louis Salinger karakterinin ortak noktası ajan olmaları ve ikisinin de İstanbul'da faaliyet yürütmeleri.

The International 2009.

Büyükelçi Flake kimdir?

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.

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Flake'in Senato'daki rolü Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.

ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021'de, Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylamıştı.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake

Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake ülkeye gelmeden önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rus silahlarını satın almaya devam etmesi halinde ek yaptırımla karşılaşabileceği konusundaki tehdidiyle hatırlanıyor.

Flake'in Türkiye karnesi

Büyükelçi Flake, Mayıs 2022'de HDP Genel Merkezi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmüştü. Flake aynı gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etmişti.

Yakın zamanlarda tekrar gündeme gelen Flake Ege'deki Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili flaş bir açıklama yapmıştı. Büyükelçi Flake, "ABD Ege'deki ortakları arasında taraf tutmuyor" ifadelerinde bulunmuştu.

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