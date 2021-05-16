Gündem Kapanma dönemlerinde hava kirliliği ciddi oranda azalıyor
ANKARA

Kapanma dönemlerinde hava kirliliği ciddi oranda azalıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan analizlerde araç emisyonlarına bağlı hava kirlilik oranının Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde yüzde 30'dan fazla azaldığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
Kapanma dönemlerinde hava kirliliği ciddi oranda azalıyor
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisi olan ulaşım sektörü kaynaklı emisyonlarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma dönemlerinde ciddi düşüş tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı kapsamında yapılan çalışmada, Kovid-19 öncesi ve sonrası durum analiz edilerek kapanma döneminin hava kalitesine etkisi ortaya kondu.

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Salgın öncesine göre hava kirliliği azaldı

Çalışma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı tarihler ile 29 Nisan-17 Mayıs'ı kapsayan tam kapanma dönemine ait emisyon rakamları, salgının henüz başlamadığı ve kısıtlamaların olmadığı 2019'un Mart-Nisan aylarındaki verilerle karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırmalar, gerçek trafik verileri ile HEY Portalı'ndaki COPERT 4 Modeli ile yapıldı.

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  • Analizlerde, salgın öncesi dönemde 124 kiloton olan ulaşım sektörü kaynaklı hava kirleticilerinden azot oksit değerinin, salgın sürecindeki kapanma dönemlerinde yüzde 30'dan fazla azalarak 83 kilotona gerilediği belirlendi.

Analizlerde, özellikle trafiğin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ise hava kirliliği kaynaklarından ince partiküller madde (PM2.5) değerinin 50 mikrogramdan 20 mikrograma düştüğü, hava kirliliğinde 40'lara varan azalma olduğu tespit edildi.

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Kirlilik haritaları nasıl oluşturuluyor?

Kirlilik haritaları, Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalında yer alan noktasal, alansal ve hareketli tüm hava kirliliği kaynakları ve kirletici miktarlarına ait bilgilerle oluşturuluyor.

Bakanlığın hava kalitesi yönetimi çalışmalarında önemli rol oynayan veriler ile hazırlanan senaryolar aracılığıyla Temiz Hava Eylem Planları hayata geçiriliyor.

İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
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İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani hassas seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü.
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İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: Onlara bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz
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Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etkisiyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu ifade eden Hüseyin Toros, Normalde sıcaklık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve bundan dolayı yere yakın tabakada atmosfere saldığımız gazlar düşey yönde dağılamadığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek çok yerinde etkili olacağını görüyoruz dedi.
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Zeytinburnu'nda yaşayan ancak Aksaray'a geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştığını dile getiren Hasan Yeşil, Ölçüm aleti olmadığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyoruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinburnu'ndan geliyorum, Zeytinburnu'nda bu pus yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii diye konuştu.
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Bir başka vatandaş ise, Şu an hava kirli görünüyor. Kalitesi iyi değil, boğucu hissediyoruz. Her taraf kapanmış gibi. Kalabalık burası çünkü. Sürekli burada değilim, Kartal'da hava daha iyiydi dedi. Kirli havadan rahatsız olduğunu söyleyen Zarife Şahin ise, Migrenim var, şu an o kadar rahatsızım ki, sanki içime duman çekiyorum. Kasımpaşa'da yaşıyorum orada mahallede bir kirlilik var, burada da arabalardan dolayı kirlilik çok diye konuştu.
İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi.


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