Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi

Kurban Bayramı tatili için eşi ve üç çocuğuyla birlikte gelen Orhan Kalfatan, Pandemi döneminde çok bulamıştık. Bu tatil bizim için çok büyük moral oldu. İşletmenin ve Marmaris'in güzelliği bizi etkiledi. Bayram tatili bitiyor ama biz tatile devam edeceğiz. Hafta ortasında İstanbul'a geri dönmeyi planlıyoruz dedi.