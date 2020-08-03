Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi
Kurban Bayramı tatili için Şile'ye gidenler geri dönüş için aynı anda yola çıkınca durağa yanaşan belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşanınca devreye polis girdi. Polis ekipleri otobüsteki fazla yolcuyu indirince araç yoluna devam etti.
Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de söz konusu olduğu uyarılarında bulundular.
Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.