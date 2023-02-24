Kapatılan Ekşi Sözlük'e beklediği destek ABD'den geldi: Türkiye'ye çağrı yaptılar

Ekşi Sözlük
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK)
"milli güvenlik ve kamu düzenini koruma"
gerekçesiyle Kahramanmaraş depremi sonrası çirkin başlıkların açıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin alenen tehdit edildiği başlıkların açıldığı
Ekşi Sözlük
'e erişim engeli getirmesi konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
'İfade özgürlüğü'nden dem vuruldu
'İfade özgürlüğü'nden dem vuruldu
Voice of America'nın (VOA) Türkçe edisyonuna açıklama yapan Bakanlık Sözcülüğü, "
Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi gazetecilerin ve tartışmalı veya rahatsız edici söylemleri olan bireylerin ifade özgürlüğü, demokrasiyi her zaman güçlendirir ve (bu özgürlüğün) korunması gerekir"
görüşünü dile getirdi.
Türkiye'ye çağrı da yaptılar
Türkiye'ye çağrı da yaptılar
Bakanlık yazılı açıklamasında,
"Ortaklarımızı kovuşturma başlatmaktan, televizyon kanallarına para cezası vermekten, internet sitelerini engellemekten, eleştirel bilgi paylaşımını bastırma ya da sansür ve otosansürü teşvik etme etkisi yaratabilecek diğer eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz"
denildi.
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