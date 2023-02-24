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Kapatılan Ekşi Sözlük'e beklediği destek ABD'den geldi: Türkiye'ye çağrı yaptılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş depreminde açılan çirkin başlıklarla tepkileri üzerine çeken ve kapatılan Ekşi Sözlük' destek çıktı. Yapılan açıklamada 'ifade özgürlüğü'nden dem vurularak Türkiye'ye çağrıda bulunuldu.

11:58 . 24/02/2023 Cuma
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Ekşi Sözlük

Ekşi Sözlük

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK)
"milli güvenlik ve kamu düzenini koruma"
gerekçesiyle Kahramanmaraş depremi sonrası çirkin başlıkların açıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin alenen tehdit edildiği başlıkların açıldığı
Ekşi Sözlük
'e erişim engeli getirmesi konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

'İfade özgürlüğü'nden dem vuruldu

Voice of America'nın (VOA) Türkçe edisyonuna açıklama yapan Bakanlık Sözcülüğü, "
Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi gazetecilerin ve tartışmalı veya rahatsız edici söylemleri olan bireylerin ifade özgürlüğü, demokrasiyi her zaman güçlendirir ve (bu özgürlüğün) korunması gerekir"
görüşünü dile getirdi.

Türkiye'ye çağrı da yaptılar

Bakanlık yazılı açıklamasında,
"Ortaklarımızı kovuşturma başlatmaktan, televizyon kanallarına para cezası vermekten, internet sitelerini engellemekten, eleştirel bilgi paylaşımını bastırma ya da sansür ve otosansürü teşvik etme etkisi yaratabilecek diğer eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz"
denildi.

#Ekşi Sözlük
#ABD
#Kahramanmaraş
#Deprem
14 dakika önce
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Kapatılan Ekşi Sözlük'e beklediği destek ABD'den geldi: Türkiye'ye çağrı yaptılar
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