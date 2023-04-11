Kapı dışarı konan Fatma Yavuz'dan itiraf gibi açıklama: CHP tabanı benim profilimde birini istemiyor

"Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece''