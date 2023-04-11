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Kapı dışarı konan Fatma Yavuz'dan itiraf gibi açıklama: CHP tabanı benim profilimde birini istemiyor

Seçim döneminde muhafazakar oylara talip olan Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ılımlı' mesajlar verirken parti tabanında ise adeta kazan kaynıyor. İslam'a aykırı açıklamaları nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Ancak umduğunu bulamayan Yavuz milletvekili adayı olarak gösterilmeyince CHP'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor" diyerek itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Yavuz daha sonrasında ise yaptığı paylaşımı sildi.

10:57 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Fatma Yavuz

Kemal Kılıçdaroğlu - Fatma Yavuz

Siyasi partiler 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını sürdürürken milletvekili aday listeleri de YSK'ya sunuldu.

Seçimler yaklaşırken muhafazakar oylara talip olan Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'muhafazakar' bir portre çizerken, parti tabanından hem Yedili Masa'da sağ görüşlü partilerle ittifaka itirazlar gelirken hem de milletvekili adayı olarak gösterilen 'muhafazakar' olarak nitelenen bazı isimlere ağır eleştiriler yapılıyor.

CHP'den aday adayı oldu

Seçim döneminde muhafazakarlara yönelik ılımlı mesajlar veren CHP'nin seçim sonrasında ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken CHP'li bir isimden itiraf niteliğinde açıklama geldi.

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'den kovulan, LGBT savunuculuğu uğruna başörtüsünü çıkarmayı bile göze alan ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle gündeme gelen
Fatma Yavuz
, son olarak CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu.
Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine
''Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum: Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur! İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim''
demişti.

"CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor"

Umduğunu bulamayan Yavuz, yaptığı yeni açıklamada CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

  • ''Bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum: Bir süredir yaşadığım süreç sonunda oluşan kanaatim odur ki CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor. Tercihlerine saygı duyuyor ve yolumu ayırıyorum. Arada çay içmeye gelirim. Sevgilerimle."

CHP tabanının kendisini istemediğini söyleyen Yavuz'un attığı tweet'i daha sonradan sildiği görüldü.

Fatma Yavuz, milletvekilliği aday adaylığını duyurduğu videolu paylaşıma yorum yapan FETÖ firarisi Hakan Şükür'le mesajlaşarak adeta ittifak mesajlaşması yapmıştı.

"Hep aranızdaydık hep beraberdik"

FETÖ'cü Hakan Şükür, Yavuz'un gönderisinin altına,
"Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece''
yorumunu yaptı.

'Az kaldı Hakan bey'

CHP'li Fatma Yavuz ise,
''Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek''
ifadelerini kullanmıştı.
#Fatma Yavuz
#CHP
#milletvekili
#aday
#Diyanet
#İBB
#Hakan Şükür
1 saat önce
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