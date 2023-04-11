Kapı dışarı konan Fatma Yavuz'dan itiraf gibi açıklama: CHP tabanı benim profilimde birini istemiyor

Kemal Kılıçdaroğlu - Fatma Yavuz
Siyasi partiler 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını sürdürürken milletvekili aday listeleri de YSK'ya sunuldu.
Seçimler yaklaşırken muhafazakar oylara talip olan Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'muhafazakar' bir portre çizerken, parti tabanından hem Yedili Masa'da sağ görüşlü partilerle ittifaka itirazlar gelirken hem de milletvekili adayı olarak gösterilen 'muhafazakar' olarak nitelenen bazı isimlere ağır eleştiriler yapılıyor.
CHP'den aday adayı oldu
Seçim döneminde muhafazakarlara yönelik ılımlı mesajlar veren CHP'nin seçim sonrasında ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken CHP'li bir isimden itiraf niteliğinde açıklama geldi.
"CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor"
Umduğunu bulamayan Yavuz, yaptığı yeni açıklamada CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
- ''Bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum: Bir süredir yaşadığım süreç sonunda oluşan kanaatim odur ki CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor. Tercihlerine saygı duyuyor ve yolumu ayırıyorum. Arada çay içmeye gelirim. Sevgilerimle."
CHP tabanının kendisini istemediğini söyleyen Yavuz'un attığı tweet'i daha sonradan sildiği görüldü.
Fatma Yavuz, milletvekilliği aday adaylığını duyurduğu videolu paylaşıma yorum yapan FETÖ firarisi Hakan Şükür'le mesajlaşarak adeta ittifak mesajlaşması yapmıştı.