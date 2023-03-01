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Kapıkule'de 48 milyon TL'lik kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da 48 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.

11:39 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Kapıkule'de 48 milyon TL'lik kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kapıkule'de 48 milyon TL'lik kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, takibe alınarak X-ray taramasına sevk edildi. X-ray sırasına girmek yerine yurda doğru dönüş yapan TIR'a müdahale edildi.

Binlerce kaçak mal yakalandı

Rulo kağıt türü eşya taşıdığı belirtilen TIR'da arama yapıldı. Kontrollerde; yasal yükün arasına gizlenen 110 bin 640 elektronik sigara, 5 bin 600 elektronik sigara başlığı, 2 bin 900 elektronik sigara likidi ve 1900 cep telefonu ekranı ele geçirildi.


Piyasa değerinin 48 milyon

Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 48 milyon 127 bin TL olduğu belirlendi. Kaçak elektronik sigaranın ise tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

#Kapıkule Gümrük Kapısı
#Ticaret Bakanlığı
#Edirne
2 saat önce
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Kapıkule'de 48 milyon TL'lik kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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