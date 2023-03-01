Kapıkule'de 48 milyon TL'lik kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, takibe alınarak X-ray taramasına sevk edildi. X-ray sırasına girmek yerine yurda doğru dönüş yapan TIR'a müdahale edildi.

Binlerce kaçak mal yakalandı

Rulo kağıt türü eşya taşıdığı belirtilen TIR'da arama yapıldı. Kontrollerde; yasal yükün arasına gizlenen 110 bin 640 elektronik sigara, 5 bin 600 elektronik sigara başlığı, 2 bin 900 elektronik sigara likidi ve 1900 cep telefonu ekranı ele geçirildi.





Piyasa değerinin 48 milyon