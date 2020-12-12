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Gündem Kapıkulede zehir tacirlerine darbe Değeri 36,5 milyon TLlik uyuşturucu yakalandı
ANKARA

Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe: Değeri 36,5 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'da yaklaşık 36,5 milyon TL değerinde 400 bin adet uyuşturucu hap ile 12 kilogram kokain ele geçirdi. Sürücü, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Uyuşturuculara el konuldu.
Uyuşturuculara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapacak yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR, gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.

Dedektör köpekler tepki gösterdi


Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç X-Ray tarama cihazına yönlendirildi. X-Ray taramasında TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği şüpheli bölgeler, kesilerek açıldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.


Gizli bölmelerde, 62 paket içerisinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi. Yaklaşık 36,5 milyon TL değerindeki uyuşturucuya ve TIR'a el koyuldu. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

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