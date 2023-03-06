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Kapısını ilk çalan HDP oldu: Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısı

Aylardır cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan Altılı Masa'da düğüm çözüldü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. HDP'li Mithat Sancar ise katıldığı programda adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu.

21:54 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu.

HDP'li Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu.

Bir araya geldikleri günden bu yana cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.

Toplanıp toplanıp dağılan, aylar boyunca cumhurbaşkanı adayı çıkaramayıp destekçilerinin bile tepkisini çeken Altılı Masa'da aday krizi çözüldü.

Bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonucu Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Açıklamayı yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ise Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katılan HDP'li Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak ittifak için kapılarının açık olduğunu belirten Sancar, “
Aday çıkarma konusunu henüz tamamlamış değiliz istişarelerimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli.
” dedi.
Sancar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz."

#Mithat Sancar
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı Masa
37 dakika önce
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Kapısını ilk çalan HDP oldu: Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısı
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