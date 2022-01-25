İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günler öncesinden duyurulan yoğun kar yağışına karşı aldığı aldığı önlemlerin yetersi kalması yüzünden binlerce vatandaş dün akşamdan bu yana yollarda mahsur kaldı.
Sürücüler araçlarını bırakıp evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Toplu taşımada da izdihamlar yaşandı.
Mağdur İstanbullular, sosyal medyada #imamoğluistifa hashtag'i altında yaşadıkları rezilliği, çektikleri video ve fotoğraflarla duyurmaya çalıştı.
'ŞUAN İBB'NİN ÖNÜNDEYİM'
Mağdur vatandaşlardan biri de İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten vatandaş şu ifadeleri kullandı:
OYNAT
00:51
Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. Bir vatandaş da İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten mağdur vatandaş, 'Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz' dedi.
'ÖNÜNDEN ARAÇ GEÇMEYEN YERİ TEMİZLİYORLAR'
"Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz."
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yürüyen merdivenler ve üst geçitler donarak buz tuttu.
Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi.
Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verirken, bazı vatandaşlar duruma isyan etti.
İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu: Vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu. Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.
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04:10
Göksu: Beceriksizliğin bedelini İstanbullu ödüyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kar yağışının ardından felç olan İstanbul'daki son durumu TVNET'e değerlendirdi.11:50
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01:53
AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığını belirterek, 'İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz' dedi.
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00:51
İstanbullu çekti "Kar küreme aracı yolda kalmış kış lastiği yok"
İstanbul'da etkili olan kar şehri kilitledi. Karla mücadele etmesi gereken küreme araçlarında kış lastiği olmayınca onlar da yolda kaldı. Vatandaşlar sağlı sollu park eden kar küreme araçlarını görüntüleyerek İBB'ye tepki gösterdi.
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00:59
Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı
İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tamvay hattı güzergahındaki duraklarda uzun süre bekleyen ve seferlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.
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00:30
Vatandaştan 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Harikasınız başkanım elinize sağlık
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da hayat adeta durdu. Araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.
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00:35
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.
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00:44
Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.
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00:20
İstanbul'da trafik kilitlendi vatandaşlar eve yürüyerek gitti
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken Beylikdüzü'nde vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.