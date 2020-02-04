Gündem Kar haberini duyan lastikçiye koştu
İSTANBUL

Kar haberini duyan lastikçiye koştu

İstanbul'da perşembe günü yağması beklenen kar nedeniyle kış lastiği taktırmak isteyen araç sahipleri, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı..
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün perşembe günü İstanbul’da kar yağışı beklendiğini duyurması üzerine, can ve mal güvenliğini düşünen pek çok sürücü de otomobiline kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

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Kış lastiğinde geri sayım başladı
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Kış lastiğinde geri sayım başladı

"Her şeyi son dakikaya bırakıyoruz"

Lastik dükkanı sahibi Şükrü Ergün, vatandaşların her şeyi son dakikaya bıraktığını belirterek "Meteoroloji kar yağacağını söyleyince bir yoğunluk oldu dünden beri. Müşterilerimiz depolama yapmak için de arıyorlar. Sıraya girdiler. Kış lastiği sadece karla alakalı değil, hava belli bir soğukluğu ulaştığında yol tutuşu, fren mesafesi koruması için çok önemli. Bu hafta bayağı yoğunluk var. Dışarıda araba çekecek yer yok. Bugün mesaideyiz anlaşılan" dedi.

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DHA

Genelde şehir dışına çıkanlar tercih ediyor

Bir lastik markasının şube müdürü Turgay Bağış ise, "Şu anda kış lastiği döneminde olduğumuz için bir talep var. Hava şartlarına göre kullanıcılar şu anda talepte bulunuyor. Kışlık lastikte ağırlıklı olarak ticari araçlar ihtiyaçlarını karşıladı. Otomobil sınıflarında ise şu anda kişiler hava şartlarına istinaden önlemini alıyor. Genelde şehir dışına çıkan araçlar tercih ediyor kışlık lastiğini" ifadelerini kullandı.

AA

"Önlemimizi alıyoruz"

Kar yağışı beklendiğini duyan Emrah Akmaz isimli vatandaş ise önlemini almak için kış lastiği taktırmaya geldiğini ifade ederek, " Taktırmayan arkadaşlara da taktırmalarını öneririm" dedi.

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