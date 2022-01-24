Gündem Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
İSTANBUL

Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı

İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kar lastiği olmayan İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsün yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların yardımı ile İETT otobüsü kaldığı yerden itilerek kurtarıldı. Karda kalan otobüs nedeni ile E-5 te trafik durdu. Kilometrelerce kuyruk oluştu.

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Haber Merkezi İHA
Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı.

İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle yollar buz tuttu.

Edinilen bilgiye göre, E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde İETT’ye ait 500T hat numaralı otobüs kar lastiği takılı olmadığı için karın etkisi ile yolda kaldı. Yolda kalan İETT otobüsünün imdadına vatandaşlar yetişti. Yolcular ve yoldan geçen sürücüler kayan otobüsü kurtarmak için seferber oldu.

Ayakta durmakta bile güçlük çekiyoruz

Yolda kalan otobüsü görünce yardıma gelen vatandaş Anıl Coşkun, “Biz buradan geçiyorduk. Yolun kapalı olduğunu gördük. Boş yola saptık, baktık otobüs yolda kalmış. Biz de dedik kenara çekip bari yardımcı olalım. Çekmeye çalıştık ama arkadaş bayağı kaydığı için burası da buz olduğu için, ayakta bile durmakta güçlük çektik. Birkaç kişi daha geldi burada trafikte kalanlardan. Yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de. Aracı biraz kenara doğru aldık. Bir şerit şu an geçiyor ama yerler bildiğiniz buz. Ayakta bile durmakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yardımcı olan bir başka vatandaş Muzaffer Eser ise “Biz TEM yoluna girecektik arkadaşımla beraber. 500T aracın yolda kaldığını gördük. İndik, yardımcı olmak istedik. Araç kaydığı için arkada da çok fazla trafik oluştu. Arkada tuzlama aracı var. Ona yardımcı olmak için aracı arkaya doğru yönlendirdik. Ufaktan devam ediyor. Tuzlama aracı zaten yaklaştı. Geldiğinde de trafiğin açılacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Sefaköy'deki İETT otobüsü kazasında yolcular camlar kırılarak tahliye edilebildi: 6 yolcu yaralı
OYNAT 00:40
Sefaköy'deki İETT otobüsü kazasında yolcular camlar kırılarak tahliye edilebildi: 6 yolcu yaralı
İstanbul D-100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. Kazanın otobüsün sağ ön lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtilirken yaralı 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

İETT otobüsü kaza yaptı: Yolcular otobüsün camları kırılarak çıkarıldı
FOTOĞRAF 7
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D100 kara yolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.<br>
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.<br>
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İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 4'ü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.<br>
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>
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İETT otobüsü kaza yaptı: Yolcular otobüsün camları kırılarak çıkarıldı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
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