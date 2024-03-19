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Kar payı vaadiyle dolandırıcılık: Altın ve dövizleri alan kuyumcular kayıplara karıştı

Bursa'da faaliyet gösteren M.Y. ve İ.K. isimli kuyumcuların, piyasa değerinin altında altın satıp, kar payı vaadiyle müşterilerin altınlarını ve dövizlerini emanet aldığı iddiasıyla 15 kişi şikayetçi oldu. İddialara göre, kuyumcuların dükkanlarını boşaltarak kaçtığı belirtildi.

16:52 - 19/03/2024 Salı
DHA
Bursa
Bursa

Bursa'da piyasa değerinin altında altın satıp, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını ve dövizlerini emanet alan M.Y. ve İ.K. isimli kuyumcuların, dükkanı boşaltıp kaçtığı iddiasıyla 15 kişi şikayetçi oldu.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kuyumculuk yapan İ.K. ve M.Y., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.


Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerine de el koydu.

Sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına giden mağdurlardan biri, dükkanın kapalı olduğunu görünce, camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anladı. Haber verilmesiyle kısa sürede çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.


İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi. 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi tutuklandı
Uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtarak 83 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan şüphelilerin ulaştıkları mağdurları, yaşı küçük kız çocuklarıyla sosyal medya üzerinden sohbet kayıtları ve görüntüleri olduğunu, şikayetçi olan ailelerle uzlaşma sağlayacaklarını söyleyerek dolandırdıkları şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Hayali senaryolarla 83 kişiyi yaklaşık 4 milyon 150 bin lira dolandırdığı belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için İzmir ile İstanbul, Mersin, Adana, Batman ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 23 şüpheliden üçü ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 12'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi
'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), son günlerde özellikle kargo şirketlerinden geldiği izlenimi verilen ve "Gönderiniz yola çıktı" diye başlayarak linkin tıklanması istenen mesajlarla artan dolandırıcılık tehlikesine dikkati çekti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, "Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalıdır. 'Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz' gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara inanılmamalıdır" dedi.

#Dolandırıcılık
#Bursa
#emniyet
35 dakika önce
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