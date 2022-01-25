Kar sonrası İstanbul'da yargı çalışanlarına idari izin

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.
Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.
Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.