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İSTANBUL

Kar sonrası İstanbul'da yargı çalışanlarına idari izin

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Kar sonrası İstanbulda yargı çalışanlarına idari izin
Foto/arşiv

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.

Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

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