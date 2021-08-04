Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.
Musa Avsever kimdir?
Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine dünyaya geldi.
2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.
4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sonucundan yaş haddinden emekli olan Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.