Gündem Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı
ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Peki yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu! Musa Avsever kimdir?
Orgeneral Musa Avsever

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine dünyaya geldi.

2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sonucundan yaş haddinden emekli olan Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

YAŞ kararları açıklandı: Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever
GÜNDEM
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever
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