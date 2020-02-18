Gündem Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına operasyon 2si mahrem sorumlu 44 şüpheli için gözaltı kararı
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Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına operasyon: 2'si mahrem sorumlu 44 şüpheli için gözaltı kararı

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2'si mahrem sorumlu 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

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GÜNDEM
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevde olan subay ve astsubaylar ile 2 mahrem imamın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan subay ve astsubaylardan 20'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.

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