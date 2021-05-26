Karabağ için iş birliği: Albayrak'tan Bakü çıkarması

Karabağ’ın yeniden inşası için önemli bir adım atıldı. Albayrak Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov’la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Albayrak Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla ilgili sunum yapıldı. İşgalden kurtarılan ve Ermenistan’ın büyük yıkıma neden olduğu Karabağ topraklarının yeniden inşası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası, sanayi, tarım, geri dönüşüm ve liman yatırımları konusunda karşılıklı iş birliği konusunda mutabık kalındı.

Mustafa Albayrak - Orhan Memmedov

AZERBAYCAN EKONOMİ BAKANLIĞI’NA ZİYARET

Albayrak Grubu heyeti, Azerbaycan’daki temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı’na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Bakü’de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’la bir araya geldi. Görüşmelerde 2’inci Karabağ Savaşı sonrası işgalden kurtarılmış bölgelerde yatırım imkanlarıyla birlikte beraber çalışmanın imkanları konuşuldu.

Türk dünyasına ortak medya ağı

Bakü’de, Türk dünyasının ortak medya ağının kurulması yolunda önemli bir adım atıldı.

Tanıtım toplantısına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Azerbaycanlı milletvekilleri ve medya yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasında kurulan iş birliğini önemsediklerini söyledi. Sorunların ifade edilmesinde medyanın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki iş birliklerinin gelişmesi için yapılan tüm çalışmalara destek olacaklarını ifade etti.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Karabağ savaşında Türk medyasının Azerbaycan’a büyük destek gösterdiğini, Türk gazetecilerin bölgeden yaptıkları haberlerle Azerbaycan’ın sesinin dünyaya duyurduğunu belirtti. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda olduğu gibi medya ilişkilerinin gelişmesinin de öncelikli gördüklerini vurgulayan İsmayılov, Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasındaki iş birliğinin medya alanındaki iş birliğine büyük katkı sunacağını ifade etti.

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OYNAT 02:41 Albayrak Medya çalışanları Akif Emre’yi mezarı başında dualarla andı Yeni Şafak yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Akif Emre vefatının dördüncü yılında Edirnekapı'daki kabri başında ailesi ve Albayrak Medya çalışanları tarafından dualarla anıldı. 2017 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Akif Emre'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma törenine, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç, Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan ve çok sayıda gazeteci katıldı. BiP'te paylaş

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Milletvekili Sevil Mikayılova da Karabağ savaşında Türk medyasının Azerbaycan’a gösterdiği destekten bahsetti, Türk gazetecilerin Azerbaycanlı gazetecilerle savaş bölgesinde omuz omuza çalıştığını hatırlattı. Türkiye ve Azerbaycan’ın kendilerine karşı yapılan baskı ve karalama kampanyalarına koordineli şekilde yanıt vermesi gerektiğinin önemine değinen Mikayılova, bugün tanıtımı yapılan platformu tarihi adım olarak niteledi. Mikayılova, tüm alanlarda iş birliklerinin pekişmesinin Türkiye ve Azerbaycan’ı daha da güçlendireceğini, medya alanında yeni kurulan iş birliğinin de buna katkı sunacağını sözlerine ekledi. Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Karaca, Albayrak Medya Grubunun faaliyetleri konusunda bilgi verdi, Trend Haber Ajansı ile başlattıkları projenin önemini anlattı.

Toplantıya Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın Bakü büyükelçileri de katıldı. Projenin önemli bir adım olduğunu ifade eden elçiler, platforma projeye katılma isteklerini dile getirdi.