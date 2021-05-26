Karabağ için iş birliği: Albayrak'tan Bakü çıkarması

Karabağ’ın yeniden inşası için önemli bir adım atıldı. Albayrak Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov’la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Albayrak Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla ilgili sunum yapıldı. İşgalden kurtarılan ve Ermenistan’ın büyük yıkıma neden olduğu Karabağ topraklarının yeniden inşası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası, sanayi, tarım, geri dönüşüm ve liman yatırımları konusunda karşılıklı iş birliği konusunda mutabık kalındı.
AZERBAYCAN EKONOMİ BAKANLIĞI’NA ZİYARET
- Albayrak Grubu heyeti, Azerbaycan’daki temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı’na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Bakü’de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’la bir araya geldi. Görüşmelerde 2’inci Karabağ Savaşı sonrası işgalden kurtarılmış bölgelerde yatırım imkanlarıyla birlikte beraber çalışmanın imkanları konuşuldu.
Türk dünyasına ortak medya ağıBakü’de, Türk dünyasının ortak medya ağının kurulması yolunda önemli bir adım atıldı. Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu hayata geçirildi. Turkic.World ismi verilen dijital projenin Bakü’de tanıtımı düzenlendi. Tanıtım toplantısına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Azerbaycanlı milletvekilleri ve medya yöneticileri katıldı.
- Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasında kurulan iş birliğini önemsediklerini söyledi. Sorunların ifade edilmesinde medyanın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki iş birliklerinin gelişmesi için yapılan tüm çalışmalara destek olacaklarını ifade etti.
Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Karabağ savaşında Türk medyasının Azerbaycan’a büyük destek gösterdiğini, Türk gazetecilerin bölgeden yaptıkları haberlerle Azerbaycan’ın sesinin dünyaya duyurduğunu belirtti. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda olduğu gibi medya ilişkilerinin gelişmesinin de öncelikli gördüklerini vurgulayan İsmayılov, Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasındaki iş birliğinin medya alanındaki iş birliğine büyük katkı sunacağını ifade etti.
- Milletvekili Sevil Mikayılova da Karabağ savaşında Türk medyasının Azerbaycan’a gösterdiği destekten bahsetti, Türk gazetecilerin Azerbaycanlı gazetecilerle savaş bölgesinde omuz omuza çalıştığını hatırlattı. Türkiye ve Azerbaycan’ın kendilerine karşı yapılan baskı ve karalama kampanyalarına koordineli şekilde yanıt vermesi gerektiğinin önemine değinen Mikayılova, bugün tanıtımı yapılan platformu tarihi adım olarak niteledi. Mikayılova, tüm alanlarda iş birliklerinin pekişmesinin Türkiye ve Azerbaycan’ı daha da güçlendireceğini, medya alanında yeni kurulan iş birliğinin de buna katkı sunacağını sözlerine ekledi. Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Karaca, Albayrak Medya Grubunun faaliyetleri konusunda bilgi verdi, Trend Haber Ajansı ile başlattıkları projenin önemini anlattı.
Toplantıya Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın Bakü büyükelçileri de katıldı. Projenin önemli bir adım olduğunu ifade eden elçiler, platforma projeye katılma isteklerini dile getirdi.